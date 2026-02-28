才說要出門見朋友！越南女大生遭砂石車輾斃　家長將來台處理後事

▲北上遊玩的勤益科大越南籍女大生，與曳引車發生碰撞，捲入車底當場輾斃。（ETtoday資料照／記者陸運陞翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新北市八里區昨日（27日）下午發生一起死亡車禍！一名就讀勤益科大的22歲越南籍范姓女大生，騎乘機車行經八里路段時，遭一輛同向的曳引砂石車捲入車底。范女當場遭巨輪輾過，腹部重創導致臟器外露。據悉，范女出門前才跟室友說「要去見朋友」，未料這一去竟成永別，魂斷異鄉。

警方調查，這起車禍發生在昨日下午3時許。當時范姓女大生騎乘機車，與一輛砂石車同向行駛，雙方因不明原因發生碰撞，范女被捲入砂石車底。救護人員獲報趕抵現場時，發現范女傷勢嚴重，臟器外露已明顯死亡。

據了解，范女是勤益科大「產學四化三甲」的外籍學生，目前在桃園楊梅區的景碩科技幼獅廠實習。據悉，范女出門前，還在宿舍向室友表示要外出與朋友見面，但當時並未具體告知要前往的地點，沒想到下午就接到死訊。

勤益科大校方接獲噩耗後，校安中心立即通報國際處協助。校方表示，已聯繫上范女在越南的家長，正緊急協助家長辦理簽證來台處理後事。此外，國際處李姓同仁目前人正好在越南，將就近在當地協助家長。