社會 社會焦點 保障人權

台61線車禍！82歲失智翁騎腳踏車被撞死　家屬淚求行車紀錄

▲洪女25日晚上駕車行經台61線，不慎撞上騎乘自行車的周男，送醫後傷重不治。（圖／大園分局提供）

▲洪女25日晚上駕車行經台61線，不慎撞上騎乘自行車的周男，送醫後傷重不治。（圖／大園分局提供）

葉品辰／桃園報導

桃園市82歲周姓老翁25日晚間騎自行車，行經台61線快速道路南下觀音草漯匝道入口時，遭45歲洪姓女子駕駛自小客車撞飛，送醫後仍傷重不治。警方到場初步研判疑似未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。而家屬事後在網路發文，淚求事發當晚行車紀錄器畫面，希望還原事故經過。

警方指出，洪女於25日晚間7時許駕車沿台61線南下行駛，行經觀音草漯匝道入口前外側車道時，疑似未注意車前狀況，不慎撞上騎乘自行車的周姓老翁，周男當場被撞飛倒地，頭部重創、血流滿地。消防局119救護人員獲報趕抵，緊急將周男送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。肇事原因與是否涉及其他刑責，仍待進一步釐清。警方也呼籲，夜間行車視線不佳，駕駛人應隨時注意車前狀況，避免憾事發生。

▲周男家屬在臉書社團「我是草新人」尋求當晚行車紀錄器。（圖／翻攝自Facebook／我是草新人）

▲周男家屬在臉書社團「我是草新人」尋求當晚行車紀錄器。（圖／翻攝自Facebook／我是草新人）

周姓老翁家屬則在臉書社團「我是草新人」發文說明，父親罹患失智症，當晚自行騎腳踏車出門後失聯，再接獲消息已是警方通知車禍身亡的噩耗，並表示，母親為外籍配偶，家中僅能由她與弟弟奔走尋找事發真相，懇請25日晚間7時10分左右行經台61線南下草漯入口外側車道的駕駛，若有行車紀錄器畫面能提供給警方，協助還原父親出事前後過程。家屬也提到，事發路段監視器夜間畫面不清，蒐證困難，只能盼望社會大眾協助，替家人尋回最後真相。

02/26 全台詐欺最新數據

