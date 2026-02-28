兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只是玩笑

▲5歲男童不慎墜入嘉南大圳，消防人員搜索4小時後尋獲遺體 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣太保市北港路嘉南大圳27日傍晚發生一起死亡意外！適逢228連假，5歲男童與家人返鄉遊玩，男童與哥哥跑到嘉南大圳玩卻不慎失足跌入，警消獲報到場摸黑搜索4小時後，於下游處尋獲男童遺體。母親在臉書的發文更是令人心碎，悲喊「能不能跟我說這只是個玩笑話...」。

連假開心返鄉 5歲童失足墜大圳

初步了解，5歲男童一家人住在雲林麥寮，228連假一起回嘉義太保娘家玩，27日傍晚5時20分，男童與8歲哥哥一起跑到嘉太加油站後方的嘉南大圳旁玩，過程中不慎墜入圳裡，嘉義縣消防局接獲報案後立即成立搜救指揮所，出動多名搜救人員、橡皮艇，並在黑夜中架設探照燈，沿著嘉南大圳下游展開地毯式搜索。

母親祈求神明保佑 搜救4小時尋獲冰冷遺體



男童母親也在事發當下焦急PO孩子生活照，請求眾神明保佑能夠趕快有孩子的消息，「或是有在附近的人能幫忙尋找注意孩子是否在水邊漂浮」、「拜託大家幫忙注意，讓5歲孩子趕快平安回家，謝謝」。

由於時值冬末夜晚，水溫極低且大圳水流湍急，搜救環境十分艱困，但在持續搜索下，晚間9時40分搜救人員終於在下游處發現一具疑似男童遺體，經家屬指認確認為失蹤的5歲男童，將報請嘉義地檢署進行相驗程序，由法醫確認死因。

「能不能說只是玩笑話」 母親心碎發文

忙了一夜換來心碎消息，男童母親回家再度發文，拍了一張身邊空蕩蕩的床，哀痛表示想休息也睡不著，「看手機照片影片全是你開心笑容的影子，不敢再去看」，明明昨天還躺在身邊一起看手機，卻一夕之間消失，「能不能跟我說這只是個玩笑話..其實你還在某個地方人好好地在玩耍吃東西..好想抱抱你在跟你說說話吃飯去吃好吃的去很多沒去的地方走走..」字裡行間流露出滿滿的震驚與不捨。

據了解，葉姓男童平日深得家人疼愛，事發當時，男童與哥哥在後院玩耍，沒想到後院緊鄰的嘉南大圳正值放水期間，原本乾涸的圳溝水位較高且水勢湍急，加上住家與大圳間的防護圍籬遭拆除，導致緩衝空間不足，男童在哥哥眼前失足落水，哥哥試圖呼救，卻已來不及牽住弟弟的手。