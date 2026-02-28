　
社會 社會焦點 保障人權

2騎士路口對撞「直行vs左轉誰的問題」　網友曝關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台北市南港區南港路一段與惠民街口26日晚間6時許發生一起車禍事件，一名左轉騎士與一名直行騎士發生碰撞，直行騎士連人帶車重摔倒地。不過，這場車禍究竟是誰的責任比較大，意外掀起網友們留言熱議，大多數人認為關鍵就在於直行車是否有闖紅燈。

南港車禍影片掀議論。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout–地圖型行車影像分享平台）

▲兩名騎士在路中央發生碰撞。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout–地圖型行車影像分享平台）

目擊者將行車紀錄器影片投稿至「WoWtchout–地圖型行車影像分享平台」的YouTube頻道，影片中，只見當時一名騎士行駛至路口準備左轉，接著另一名直行騎士從畫面左側出現，雙方在路中央發生碰撞，直行騎士連人帶車在空中翻轉半圈重摔倒地，可見撞擊力道之大。

影片公開之後，網友們紛紛留言討論，究竟是哪一位騎士的責任比較大，「直接左轉就是安全」、「直行闖紅燈了」、「直行車撞左轉車，肇責大約3比7，左轉未禮讓直行為主要肇因，直行未注意車前狀況為次要肇因」。

也有部分網友認為，雖然在影片開頭可見號誌燈已由黃燈轉為紅燈，但無法明確確認直行騎士通過路口時，究竟是黃燈還是紅燈，不過，左轉騎士至少要負50％責任應該是跑不掉。至於詳細的肇責，仍有待警方等相關單位進一步調查釐清。

02/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

台北一名人妻小梅與丈夫阿國（皆化名）結婚多年，育有兩名未成年子女，原本家庭生活平穩。不料她在2024年9月發現丈夫與一名成人平台女直播主小圓（化名）往來密切，兩人不僅私下頻繁傳訊互訴愛意，甚至還在直播平台上公開上演親密行為。小梅認為配偶權遭嚴重侵害，憤而提告求償70萬元。法院審理後，認定兩人行為已逾越一般朋友分際，構成侵害配偶權，判兩被告連帶賠償30萬元。

即／新北八里死亡車禍　女騎士與砂石車碰撞

即／新北八里死亡車禍　女騎士與砂石車碰撞

交趾陶大師謝東哲開車墜谷　驚險獲救

交趾陶大師謝東哲開車墜谷　驚險獲救

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

拋育兒減少工時只編550萬挨轟　蔣萬安回應了

拋育兒減少工時只編550萬挨轟　蔣萬安回應了

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

