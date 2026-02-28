2騎士路口對撞「直行vs左轉誰的問題」　網友曝關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

台北市南港區南港路一段與惠民街口26日晚間6時許發生一起車禍事件，一名左轉騎士與一名直行騎士發生碰撞，直行騎士連人帶車重摔倒地。不過，這場車禍究竟是誰的責任比較大，意外掀起網友們留言熱議，大多數人認為關鍵就在於直行車是否有闖紅燈。

▲兩名騎士在路中央發生碰撞。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout–地圖型行車影像分享平台）

目擊者將行車紀錄器影片投稿至「WoWtchout–地圖型行車影像分享平台」的YouTube頻道，影片中，只見當時一名騎士行駛至路口準備左轉，接著另一名直行騎士從畫面左側出現，雙方在路中央發生碰撞，直行騎士連人帶車在空中翻轉半圈重摔倒地，可見撞擊力道之大。

影片公開之後，網友們紛紛留言討論，究竟是哪一位騎士的責任比較大，「直接左轉就是安全」、「直行闖紅燈了」、「直行車撞左轉車，肇責大約3比7，左轉未禮讓直行為主要肇因，直行未注意車前狀況為次要肇因」。

也有部分網友認為，雖然在影片開頭可見號誌燈已由黃燈轉為紅燈，但無法明確確認直行騎士通過路口時，究竟是黃燈還是紅燈，不過，左轉騎士至少要負50％責任應該是跑不掉。至於詳細的肇責，仍有待警方等相關單位進一步調查釐清。