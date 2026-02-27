男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

▲男嬰從10樓窗邊墜落，被路人用外套接住。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡發生驚險墜樓意外，年僅18個月大的男嬰先是懸掛在10層樓高的窗邊，接著下墜，千鈞一髮之際，路人迅速利用外套成功把他接住。男童隨後被緊急送往鄰近診所，接著轉送醫院，所幸情況穩定。

????В Петербурге произошёл второй случай спасения ребёнка, выпавшего из окна.

Малыш 1,5 года,остался жив после падения с 10 этажа – его поймали прохожие, растянув куртку.



Посмотрим,как будет награждать Беглов и Симоньян русских людей,так же как и дворника узбека Хайрулло?! pic.twitter.com/jMSTcvLxkC — nik (@seostock) February 26, 2026

男嬰懸掛高樓窗邊

太陽報、Izvestia等報導，事發當時這名男嬰身旁並沒有其他成年人在場，目擊者宣稱，孩子其實早就待在窗邊大約有20分鐘，試著打開窗戶，在爬出去之後，一度吃起窗台上的雪，還往外看。

當護士阿爾捷米耶娃（Olga Artemyeva）和卡巴紹娃（Anna Kabashova）經過這棟大樓時，突然驚覺男嬰就在窗邊，接著看見孩子甚至要像從沙發上下來那樣，把一條腿先伸出來，結果懸掛在窗邊，搖搖欲墜。

路人脫外套成功接住

現場眾人迅速採取行動，阿爾捷米耶娃脫下身上的外套，要把大衣當作臨時安全網，準備出手接住孩子，當時有人撥打緊急電話，隨後突然傳來一聲「他要掉下來了」的驚呼聲。

根據影片，孩子從高處重重墜落在這件大衣上，衣服當場被衝擊力道扯裂，袖子、內襯全毀，但幸運的是，孩子當時意識清醒，還會哭泣。現場的人立刻把男嬰用外套殘餘部分包裹起來送往附近的診所，接著轉送醫院。

據信事發當下，男嬰的爸媽正在拜訪鄰居，18歲的哥哥在另一間房玩電腦，直到聽到樓下尖叫聲才驚覺出事。目前相關單位已對此展開調查。