台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，27日上午在台南市後壁區農業部花卉創新園區盛大開園，宣告為期18天的花卉盛會正式展開，台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業的重要重鎮，全球每6株蘭花就有1株來自台南，顯見台南在國際供應鏈中的關鍵角色。



黃偉哲市長強調，台灣國際蘭展名列世界三大蘭展之一，今年更透過外貿協會精準對接，吸引近七成國際新買家與超過20國使節參訪，展現「只要產品夠強，世界就會為你開路」的硬實力。



黃偉哲市長指出，今年展期適逢嘉義台灣燈會舉辦期間，市府已規劃便捷交通接駁，讓民眾可以白天在台南賞蘭花、夜晚到嘉義賞燈會，打造「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙城旅遊體驗。此外，也可順遊後壁糖廠五分車、新營波光節及月津港燈節等特色景點，串聯溪北觀光動能。



農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，今年首度以「雙展齊發」模式整合蘭花美學與前瞻科技應用，透過裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓民眾不僅看花，更能理解花卉科技的發展趨勢與市場應用。展區規劃綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集等多元場域，從產業到生活面向，全面展現台灣花卉產業競爭力。



展覽期間亦強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性品種，包括蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及多項出口觀賞植物，凸顯台灣蘭花在全球市場版圖中的穩固地位。



農業局長李芳林表示，本屆展覽自2月27日至3月16日止，共計18天，內容豐富多元。園區設有寵物寄放服務，方便攜帶寵物的民眾安心逛展。



此外，花卉科技展區特別設置超人氣「台南農產精品館」，集結在地農漁會與優質農企業特色商品。現場消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得夜奇鴨、菜奇鴨及魚頭君等台南人氣迷你公仔，讓民眾賞花之餘，也能把台南優質農產與伴手禮帶回家。



今日開展活動，包括立委陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳，以及立委林俊憲、賴惠員、謝龍介服務處與多位市議員服務處代表均派員出席，共同見證年度花卉盛事揭幕。更多活動詳情可至「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」官網查詢。