　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，27日上午在台南市後壁區農業部花卉創新園區盛大開園，宣告為期18天的花卉盛會正式展開，台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花產業的重要重鎮，全球每6株蘭花就有1株來自台南，顯見台南在國際供應鏈中的關鍵角色。

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲市長強調，台灣國際蘭展名列世界三大蘭展之一，今年更透過外貿協會精準對接，吸引近七成國際新買家與超過20國使節參訪，展現「只要產品夠強，世界就會為你開路」的硬實力。


黃偉哲市長指出，今年展期適逢嘉義台灣燈會舉辦期間，市府已規劃便捷交通接駁，讓民眾可以白天在台南賞蘭花、夜晚到嘉義賞燈會，打造「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙城旅遊體驗。此外，也可順遊後壁糖廠五分車、新營波光節及月津港燈節等特色景點，串聯溪北觀光動能。

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）
農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，今年首度以「雙展齊發」模式整合蘭花美學與前瞻科技應用，透過裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，讓民眾不僅看花，更能理解花卉科技的發展趨勢與市場應用。展區規劃綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集等多元場域，從產業到生活面向，全面展現台灣花卉產業競爭力。


展覽期間亦強化國際採購與交流功能，設置國際商務洽談區與外銷花卉展示區，展出台灣代表性品種，包括蝴蝶蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭及多項出口觀賞植物，凸顯台灣蘭花在全球市場版圖中的穩固地位。

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）
農業局長李芳林表示，本屆展覽自2月27日至3月16日止，共計18天，內容豐富多元。園區設有寵物寄放服務，方便攜帶寵物的民眾安心逛展。


此外，花卉科技展區特別設置超人氣「台南農產精品館」，集結在地農漁會與優質農企業特色商品。現場消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得夜奇鴨、菜奇鴨及魚頭君等台南人氣迷你公仔，讓民眾賞花之餘，也能把台南優質農產與伴手禮帶回家。

▲2026台灣國際蘭展暨花卉科技展27日在台南後壁盛大開園，吸引國內外嘉賓齊聚。（記者林東良翻攝，下同）


今日開展活動，包括立委陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳，以及立委林俊憲、賴惠員、謝龍介服務處與多位市議員服務處代表均派員出席，共同見證年度花卉盛事揭幕。更多活動詳情可至「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」官網查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

三大平台推花蓮自由行優惠　團客百萬獎勵

因應旱象挑戰！　石門與寶二水庫深夜進行人工增雨

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館九周年慶　2/27日起連三週末推精彩活動

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

【路過也有事】足球發球「擊落」路過海鷗　球員場上緊急CPR救活牠

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

更多熱門

相關新聞

林家正推一把！費爾柴德想讓台灣感到驕傲

林家正推一把！費爾柴德想讓台灣感到驕傲

備戰世界棒球經典賽（WBC），中華隊美籍台裔外野手「費仔」費爾柴徳（Stuart Fairchild）持續融入球隊與台灣生活。他透露，自己決定參賽的過程中，老朋友林家正（Lyle Lin） 給了他相當大的鼓勵，也成為促使他披上中華隊戰袍的重要關鍵。

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

愛快羅密歐高性能房車＆休旅再開賣

愛快羅密歐高性能房車＆休旅再開賣

美國最高法院判決後　台灣更應通過對等貿易協議

美國最高法院判決後　台灣更應通過對等貿易協議

關鍵字：

台灣國際蘭展開園黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面