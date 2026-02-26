　
地方 地方焦點

賴清德揭幕台灣國際蘭展　雙展齊發展現蘭花×科技實力

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會，為2026台灣國際蘭展暨花卉科技展揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會，為2026台灣國際蘭展暨花卉科技展揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際蘭壇年度盛事「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」27日將於台南後壁盛大開展，26日晚間率先在農業部花卉創新園區舉辦「蘭韻之夜」開幕晚會，總統賴清德親臨揭幕，農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、農糧署署長姚士源，以及中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、財團法人資訊工業策進會董事長黃仲銘等官產業界代表齊聚，逾300人共襄盛舉場面隆重。

本屆以「綻放台灣」為主軸，首度採「雙展齊發」模式，結合「台灣國際蘭展」與「花卉科技展」，從品種育成、產業研發到科技藝術展演，全面呈現台灣花卉產業融合創新科技與國際接軌的成果。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。

賴清德致詞表示，台灣國際蘭展與世界蘭展、東京蘭展並列全球三大蘭展，不僅展現蘭花爭奇鬥艷之美，更是串聯國內業者與國際買家的關鍵平台，對推動產業國際化意義重大。今年首度結合花卉科技展，象徵台灣將科技能量導入花卉培育與設計應用，開創產業新局。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
賴清德指出，唯有持續投入研發創新、培育新品種並提升花卉健康度與持久性，才能讓台灣蘭花在全球市場維持領先地位。他也提到，升級後的花卉產業創新園區由農業部主責推動，並成立創新研發中心；行政院已通過第二期擴建計畫，未來將擴大園區規模並導入人工智慧與新興科技，強化產業聚落發展。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
針對對美關稅議題，賴清德強調，政府已成功爭取蘭花及多項農產品輸美維持零關稅，談判過程堅守國家整體利益、產業永續發展、糧食安全與國民健康等原則，全力保障農民權益與國人福祉。未來也將在維護國家主權與經濟安全前提下，持續支持台灣農業穩健發展。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
陳駿季表示，國際蘭展能長年在台南舉辦，背後仰賴完整且堅實的產業體系支撐，是台灣農業實力的展現。他指出，台灣農業已從價格導向轉型為價值導向，強調品質與品牌力，透過創新研發與科技導入，提升國際能見度與市場競爭力。
他補充，花卉產業創新園區目前約175公頃，第二期將新增約120公頃，未來總規模近300公頃，提供更多業者進駐空間，並透過創新研發中心即時提供技術支援與解決方案，協助產業升級。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
黃偉哲指出，今年在外貿協會協助下吸引大量國際買主參與，約7成為新買家，展現拓展市場的強勁動能。他強調，市場競爭終究回歸品質本質，「花若盛開，蝴蝶自來；蘭花盛開，買家就來。」唯有持續提升花卉健康度與栽培技術，才能穩固全球訂單與長期合作基礎。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
本屆「台灣國際蘭展」展出超過1,000株優質蘭花，並導入品種註冊平台與數位影像資料庫，強化公信力與國際競爭力；「花卉科技展」則結合AI、3D投影與沉浸式互動體驗，透過水染蘭花裝置藝術與科技展演，打造花卉與城市科技融合的新樣貌。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。
展期自2月27日至3月16日於台南後壁農業部花卉創新園區展出，邀請民眾一同走進花海與科技交織的世界，見證台灣蘭花產業在全球舞台上的綻放時刻。

▲總統賴清德出席「蘭韻之夜」開幕晚會。

關鍵字：

賴清德揭幕台灣國際蘭展蘭花科技

