生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

▲▼今年最受矚目的天文奇景「月全食」，將在3月3日元宵節當天登場。（圖／台北天文館提供）

▲今年元宵節上演「月全食」，錯過再等46年。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年最受矚目的天文奇景「月全食」，將在下周二（3日）傍晚登場。台北天文教育館表示，當天17時50分「月出帶食」，全程長達3小時28分，其中最精彩的是晚間7時4分至8時3分，將上演長達59分鐘的「血月」，且台灣全程可見。錯過這次，要等到2072年的元宵節才會同時上演月全食。

台北天文館表示，月食是因月球進入地球陰影所出現的天象，可分為全食、偏食與半影月食等三種，月全食的「紅月亮」尤為壯觀，台灣在未來十年內，共有6次機會見到紅月亮，或稱為「血月」。

下周二的月全食適逢元宵節，天文館指出，當天的月全食在台灣各地均可觀賞，當天17時50分月出時，月球開始進入地球本影，即「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象；19時04分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段；19時34分「食甚」，月球最接近地影中心；20時03分「生光」，月球開始離開本影，21時18分完全離開本影而「復圓」。

▲▼今年最受矚目的天文奇景「月全食」，將在3月3日元宵節當天登場。（圖／台北天文館提供）

▲今年「月全食」，將在下周二元宵節晚上登場。（圖／台北天文館提供）

這次月全食全程長達3小時28分，最精彩的是晚上19時4分至20時3分的「血月」。台北天文館表示，這59分鐘的「紅月亮」最為壯觀，也就是俗稱的「血月」，其成因是月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色。而全食階段月面的亮度與色澤，則與地球大氣密切相關，若發生大型火山噴發或懸浮微粒增加，血月顏色將更為深暗。

台北天文館指出，這次月全食，不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，這種天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現，等於錯過這次，要等到46年後，才會在元宵節碰上月全食。

為了迎接這場天文奇觀，台北天文館表示，元宵節當晚17時45分起，會透過官方YouTube頻道進行月食全程直播，結合本地望遠鏡與全球影像資源，不受天候與地點限制，提供專業解說與即時畫面；天文館內從18時30分至21時30分開放觀測室，民眾可透過專業望遠鏡觀察月面食相變化。

