本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

▲2026元宵罕見碰上月全食，錯過再等46年。（圖／台北天文館提供）



網搜小組／劉維榛報導

命理專家柯柏成指出，今年3月3日元宵節巧遇月全食「血月」，本世紀僅三次重合，上次2007年、下次2072年。現代人視為自然天象，但民俗仍提醒孕婦與嬰童別深夜逗留。另外，當天也是天官大帝與臨水夫人聖誕，家有孕婦者可參拜祈福，讓團圓夜更添意義。

柯柏成在臉書表示，今年的元宵節很不一般，是天文奇觀「月全食」，而民俗上稱為血月，本世紀只有三次這樣的天文曆法巧合，往前推是2007年3月4日，再來就要等到2072年，等於一生未必能遇上幾次，也讓今年的賞月多了一層特別意義。

柯柏成提到，過去在地心說盛行年代，月全食會被解讀成日月失明、陰陽失衡的象徵，容易引發民間聯想。不過現代人都明白，這只是地球運行軌道下的自然天象，不需過度恐慌。但民俗上來說，元宵燈會熱鬧歸熱鬧，若遇上月食時間較晚，孕婦與嬰幼兒仍不宜在戶外逗留到深夜。

別忘了！婦幼參拜「陸上保護神」臨水夫人保平安

值得一提的是，元宵節同時也是天官大帝聖誕，以及婦幼守護神臨水夫人陳靖姑的千秋。臨水夫人在閩南、台灣及東南亞華人社會地位崇高，與「海上保護神」媽祖齊名，被譽為專門護佑婦女兒童的「陸上保護神」。

對於今年天象特殊，柯柏成建議，家中若有孕婦或嬰童，可前往相關廟宇參拜祈福，替家人添一份安心。