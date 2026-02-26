　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

▲▼9月8日（一）凌晨登場的月全食，台灣全程可觀賞。（圖／台北天文館提供）

▲2026元宵罕見碰上月全食，錯過再等46年。（圖／台北天文館提供）

網搜小組／劉維榛報導

命理專家柯柏成指出，今年3月3日元宵節巧遇月全食「血月」，本世紀僅三次重合，上次2007年、下次2072年。現代人視為自然天象，但民俗仍提醒孕婦與嬰童別深夜逗留。另外，當天也是天官大帝與臨水夫人聖誕，家有孕婦者可參拜祈福，讓團圓夜更添意義。

柯柏成在臉書表示，今年的元宵節很不一般，是天文奇觀「月全食」，而民俗上稱為血月，本世紀只有三次這樣的天文曆法巧合，往前推是2007年3月4日，再來就要等到2072年，等於一生未必能遇上幾次，也讓今年的賞月多了一層特別意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成提到，過去在地心說盛行年代，月全食會被解讀成日月失明、陰陽失衡的象徵，容易引發民間聯想。不過現代人都明白，這只是地球運行軌道下的自然天象，不需過度恐慌。但民俗上來說，元宵燈會熱鬧歸熱鬧，若遇上月食時間較晚，孕婦與嬰幼兒仍不宜在戶外逗留到深夜。

別忘了！婦幼參拜「陸上保護神」臨水夫人保平安

值得一提的是，元宵節同時也是天官大帝聖誕，以及婦幼守護神臨水夫人陳靖姑的千秋。臨水夫人在閩南、台灣及東南亞華人社會地位崇高，與「海上保護神」媽祖齊名，被譽為專門護佑婦女兒童的「陸上保護神」。

對於今年天象特殊，柯柏成建議，家中若有孕婦或嬰童，可前往相關廟宇參拜祈福，替家人添一份安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／連開4槍！23歲槍手「散步離場」　悠哉按ibon叫小黃
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

快訊／06:53台東外海4.1地震　最大震度2級

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

快訊／06:53台東外海4.1地震　最大震度2級

交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

退休後研究當紅韓團　多頭總司令跨界投資演藝事業

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」網狂推1檔ETF

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

生活熱門新聞

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

雨擴全台！　連假大變天

228連假變天！　連2波鋒面雨勢擴全台

陳沂喊話賈永婕：別成為他人利用工具

帳號被盜恐全沒！LINE教3步驟完成帳號健檢

2000元刮刮樂「1萬只中1000」！苦主：不敢相信

更多熱門

相關新聞

營養師：湯圓熱量差很大，4種人要特別小心

營養師：湯圓熱量差很大，4種人要特別小心

元宵節一到，圓滾滾的湯圓總讓人忍不住多吃幾顆。Q彈外皮包著濃郁內餡，甜甜暖暖超療癒，但不同口味、大小的湯圓，熱量差異其實不小，營養師高敏敏提醒，小心一不注意就可能默默超標。節日開心吃之餘，也別忘了替身體多想想。

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

關鍵字：

元宵節月全食血月天文奇觀臨水夫人天官大帝孕婦禁忌民俗

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面