　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

▲西螺福興宮推出限量馬年燈籠，結合廟宇與旋轉木馬設計，兼具創意與文化象徵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮推出限量馬年燈籠，結合廟宇與旋轉木馬設計，兼具創意與文化象徵。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵將至，雲林西螺一年一度的迎春盛事再度點亮街頭。香火鼎盛的西螺福興宮，今年「太平媽踩街賜福」活動將循例登場，民眾可提著限定小提燈隨駕遶行，在燈海與鑼鼓聲中迎接上元節，也讓這座創建逾三百年的信仰中心，再次以光影串起地方情感與節慶記憶。

福興宮主祀天上聖母，地方尊稱「太平媽祖」，長年被視為濁水溪流域重要信仰核心，不僅香客絡繹不絕，也是西螺歷史與生活的精神座標。董事長楊文鐘指出，元宵踩街已延續多年，象徵將神明祝福送進街巷與家戶，讓傳統不只停留於儀式，而是融入居民日常。每逢活動，燈籠隊伍綿延、鑼鼓喧天，沿途居民焚香迎駕、孩童提燈奔跑，形成兼具宗教、民俗與社區凝聚力的節慶畫面。

今年燈籠設計再添新意，廟方與「臺灣吧」合作，將「馬」的意象結合廟宇建築與燈海場景，設計成旋轉木馬環景插圖吊飾式燈籠，象徵奔馳向前、光明相伴，也寓意新年平安順遂。燈籠不僅是孩童手中玩具，更成為結合設計美學與信仰文化的節慶紀念物。

今（25）日西螺鎮鎮長廖秋萍率鎮立幼兒園師生赴廟祈福，由董事長楊文鐘親自贈送小提燈。廟方表示，希望孩子們在太平媽庇佑下健康成長，也藉此讓信仰文化從小扎根，讓世代在熟悉的儀式與祝福中建立對土地的認同。

元宵節3月3日當天下午5點30分起，廟埕開放民眾憑今年1、2月發票兩張兌換限量馬年燈籠，6點起由在地社團與舞蹈團隊輪番演出，從兒童舞蹈到長青表演皆有，呈現跨世代參與的熱鬧景象。廟方說明，募集發票將全數捐贈雲林縣家扶中心、創世基金會與華山基金會，盼藉節慶力量匯集善意，讓公益資源流向更多需要幫助的族群。

西螺福興宮不只是宗教場域，更是地方公共生活的重要節點，從迎媽祖、燈會到公益活動，皆承載地方集體記憶。隨著夜幕低垂、燈籠點亮，信眾與遊客穿梭其間，光影映照古廟飛簷，也映照出傳承與創新的交會時刻，使元宵不僅是一晚節慶，更是一段流動的文化風景。

▲西螺福興宮推出限量馬年燈籠，結合廟宇與旋轉木馬設計，兼具創意與文化象徵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺鎮鎮長廖秋萍率鎮立幼兒園師生赴廟祈福，由董事長楊文鐘親自贈送小提燈。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準
國中師嗆「你媽是慰安婦嗎」　教育處介入了
徐若熙明穿軟銀球衣對戰中華隊！點名最想對決張育成
6檔明起「抓去關」　新名單曝光
台股再飆史詩級天量　外資買超前10名一文看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

把關漁港海鮮餐廳供貨品質　桃園市府跨局處聯合稽查

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

台南鹽水蜂炮震撼登場　南消警廣宣導安全裝備與守則

桃園中路電商基地啟動會員招募　升級會員制度強化合作

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

五感走讀雲林　百大文化基地巡迴展登場

世界棒球經典賽來了！桃園市府將直播　張善政：同步力挺中華隊

2026台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

聯電高階人事異動！王石升任執行長　徐明志任總座暨營運長

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

海研會AEO供應鏈安全人員訓練班首期招生　政府提供80%以上補助

減班休息免驚！桃竹苗分署：9行業延長「僱用安定」補貼至7月

做錯小心窮一整年！「現代版」初九禁忌讓你輕鬆避開眉角

年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

花崗國中師失言！嗆「你媽是慰安婦嗎」還戰網友　教育處介入了

台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準

《英雄聯盟》CFO輔助2274「想去LPL」遭轟　粉絲傻眼：你看你成績

健保今年砍藥價36.15億　受關稅影響「金額、品項」皆史上最少

【連喊4次「順利」】張國煒出招撤換遺囑執行人　步出法庭：沒吵架

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

2026台灣國際蘭展2/27登場雙展齊發展現花卉科技力

永慶高中學測開紅盤　雙料榜首翁少宸鎖定醫學系

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

協同中學學測出滿級分狀元

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

曾坐輪椅蓋章快閃　游忠鈿病逝

更多熱門

相關新聞

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

2026年歲次丙午年元宵節，馬鳴山鎮安宮五年千歲信仰活動將於3月3日盛大登場，其中最具地方特色的「吃飯擔」活動，由東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮共同主辦，預計吸引大量信眾與遊客共襄盛舉，是親身感受雲林傳統元宵文化的最佳時刻。

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

關鍵字：

元宵節太平媽祖西螺福興宮踩街活動燈籠

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧回應了！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

最不會社交三大星座！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面