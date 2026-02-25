提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

▲西螺福興宮推出限量馬年燈籠，結合廟宇與旋轉木馬設計，兼具創意與文化象徵。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵將至，雲林西螺一年一度的迎春盛事再度點亮街頭。香火鼎盛的西螺福興宮，今年「太平媽踩街賜福」活動將循例登場，民眾可提著限定小提燈隨駕遶行，在燈海與鑼鼓聲中迎接上元節，也讓這座創建逾三百年的信仰中心，再次以光影串起地方情感與節慶記憶。

福興宮主祀天上聖母，地方尊稱「太平媽祖」，長年被視為濁水溪流域重要信仰核心，不僅香客絡繹不絕，也是西螺歷史與生活的精神座標。董事長楊文鐘指出，元宵踩街已延續多年，象徵將神明祝福送進街巷與家戶，讓傳統不只停留於儀式，而是融入居民日常。每逢活動，燈籠隊伍綿延、鑼鼓喧天，沿途居民焚香迎駕、孩童提燈奔跑，形成兼具宗教、民俗與社區凝聚力的節慶畫面。

今年燈籠設計再添新意，廟方與「臺灣吧」合作，將「馬」的意象結合廟宇建築與燈海場景，設計成旋轉木馬環景插圖吊飾式燈籠，象徵奔馳向前、光明相伴，也寓意新年平安順遂。燈籠不僅是孩童手中玩具，更成為結合設計美學與信仰文化的節慶紀念物。

今（25）日西螺鎮鎮長廖秋萍率鎮立幼兒園師生赴廟祈福，由董事長楊文鐘親自贈送小提燈。廟方表示，希望孩子們在太平媽庇佑下健康成長，也藉此讓信仰文化從小扎根，讓世代在熟悉的儀式與祝福中建立對土地的認同。

元宵節3月3日當天下午5點30分起，廟埕開放民眾憑今年1、2月發票兩張兌換限量馬年燈籠，6點起由在地社團與舞蹈團隊輪番演出，從兒童舞蹈到長青表演皆有，呈現跨世代參與的熱鬧景象。廟方說明，募集發票將全數捐贈雲林縣家扶中心、創世基金會與華山基金會，盼藉節慶力量匯集善意，讓公益資源流向更多需要幫助的族群。

西螺福興宮不只是宗教場域，更是地方公共生活的重要節點，從迎媽祖、燈會到公益活動，皆承載地方集體記憶。隨著夜幕低垂、燈籠點亮，信眾與遊客穿梭其間，光影映照古廟飛簷，也映照出傳承與創新的交會時刻，使元宵不僅是一晚節慶，更是一段流動的文化風景。

▲西螺鎮鎮長廖秋萍率鎮立幼兒園師生赴廟祈福，由董事長楊文鐘親自贈送小提燈。（圖／記者游瓊華翻攝）