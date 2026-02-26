　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

▲彰化分署3月3日聯合拍賣，最低60萬入主南投市區。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲彰化分署3月3日辦理聯合拍賣，南投市區透天厝底價僅60萬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

下周二（3月3日）就是馬年元宵節，法務部行政執行署彰化分署當天將辦理「123聯合拍賣會」，拍賣物件中最吸睛的是位於南投市市區的四層樓透天厝及增建之持分，底價合計僅約60萬元，相當於民眾以一輛輕房車的價格就可「馬上」躋身「有房一族」。

行政執行署彰化分署指出，本次拍賣物件種類多元，從農地到透天厝應有盡有，還有多筆不動產已進入特別變賣程序後之減價拍賣(俗稱四拍)，價格相當具有吸引力；其中一筆位於南投市彰南路二段巷內的查封物件，為四層樓鋼筋混凝土造建物（含未辦保存登記增建部分）之持分二分之一，總面積約328.67 平方公尺。

▲元宵節賞花燈前別忘記先來投標，彰化分署3月3 日聯合拍賣，最低60萬入主南投市區。（圖／記者高堂堯翻攝）

彰化分署表示，該標的義務人因滯欠營業稅遭移送執行，雖然本次拍賣不含土地且拍定後不點交，且有漏水、壁癌等狀況，但因標的已進入四拍，60萬元的底價仍相當划算，對於熟悉法拍市場或有意與共有人協調的投資客來說，或許是極佳的進場機會。

▲元宵節賞花燈前別忘記先來投標，彰化分署3月3 日聯合拍賣，最低60萬入主南投市區。（圖／記者高堂堯翻攝）

另一筆同樣位於南投市之標的，其使用分區為「第一種商業區」，現況是供不特定人通行使用、拍定後不點交，但底價也僅190萬元、換算每坪單價極低，目前標的也已進入四拍，分署歡迎有長期置產或整合規劃需求的民眾考慮進場布局。

彰化分署提醒，本次聯合拍賣會將於3月3日下午3時在該分署拍賣室準時開標，意者可採現場投標或通訊投標，通訊投標信封須於開標日前一日（3月2日）寄達「510945 員林郵局第 203 號信箱」；若想了解更多拍賣資訊或查看不動產360度環景照片，可至該分署官網查詢，或上法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢(可掃描下面QRCODE)，投標前請務必詳閱拍賣公告內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

剛送別曹西平！　龍千玉感慨「無法一時放下」嘆：學會淡淡看待

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

竹北天坑案　楊文科遭求刑10年

職軍吃霸王餐喊：報警就好　下場曝光

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

台東漁船翻覆　整船漁貨只帶回4長尾鳥

更多熱門

相關新聞

紀罕見巧合！元宵逢血月「2族群」不宜太晚回家　

紀罕見巧合！元宵逢血月「2族群」不宜太晚回家　

命理專家柯柏成指出，今年3月3日元宵節巧遇月全食「血月」，本世紀僅三次重合，上次2007年、下次2072年。現代人視為自然天象，但民俗仍提醒孕婦與嬰童別深夜逗留。另外，當天也是天官大帝與臨水夫人聖誕，家有孕婦者可參拜祈福，讓團圓夜更添意義。

營養師：湯圓熱量差很大，4種人要特別小心

營養師：湯圓熱量差很大，4種人要特別小心

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

提著燈跟太平媽祖踩街　西螺元宵夜點亮古鎮人情味

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

關鍵字：

南投市透天厝聯合拍賣元宵節投標

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面