彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

▲彰化分署3月3日辦理聯合拍賣，南投市區透天厝底價僅60萬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

下周二（3月3日）就是馬年元宵節，法務部行政執行署彰化分署當天將辦理「123聯合拍賣會」，拍賣物件中最吸睛的是位於南投市市區的四層樓透天厝及增建之持分，底價合計僅約60萬元，相當於民眾以一輛輕房車的價格就可「馬上」躋身「有房一族」。

行政執行署彰化分署指出，本次拍賣物件種類多元，從農地到透天厝應有盡有，還有多筆不動產已進入特別變賣程序後之減價拍賣(俗稱四拍)，價格相當具有吸引力；其中一筆位於南投市彰南路二段巷內的查封物件，為四層樓鋼筋混凝土造建物（含未辦保存登記增建部分）之持分二分之一，總面積約328.67 平方公尺。

彰化分署表示，該標的義務人因滯欠營業稅遭移送執行，雖然本次拍賣不含土地且拍定後不點交，且有漏水、壁癌等狀況，但因標的已進入四拍，60萬元的底價仍相當划算，對於熟悉法拍市場或有意與共有人協調的投資客來說，或許是極佳的進場機會。

另一筆同樣位於南投市之標的，其使用分區為「第一種商業區」，現況是供不特定人通行使用、拍定後不點交，但底價也僅190萬元、換算每坪單價極低，目前標的也已進入四拍，分署歡迎有長期置產或整合規劃需求的民眾考慮進場布局。

彰化分署提醒，本次聯合拍賣會將於3月3日下午3時在該分署拍賣室準時開標，意者可採現場投標或通訊投標，通訊投標信封須於開標日前一日（3月2日）寄達「510945 員林郵局第 203 號信箱」；若想了解更多拍賣資訊或查看不動產360度環景照片，可至該分署官網查詢，或上法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢(可掃描下面QRCODE)，投標前請務必詳閱拍賣公告內容。