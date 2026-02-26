災後重生！嘉義水上鄉光影藝術迎接璀璨未來

▲▼ 化災難殘木為奔騰駿馬！2026台灣燈會水上點燈 鄉長林緗亭：看見水上靈魂的韌性 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會在嘉義縣熱烈登場，水上鄉公所於昨（25）日傍晚在「水堀頭入口意象」舉辦「水上奔騰」點燈音樂會。現場最受矚目的主燈「奔騰」駿馬，不僅氣勢磅礡，背後更隱含著一段感人至深的重生故事——林緗亭鄉長表示，這座藝術品是由去年丹娜絲風災倒下的老樹殘木雕刻而成，象徵水上鄉親在逆境中屹立不搖的精神。

去年丹娜絲風災重創水上，許多陪伴在地居民成長的老樹不敵風雨倒下，成為鄉親心中的痛。水上鄉長林緗亭在點燈致詞時感性表示：「大家有沒有注意到身後這座主燈？這匹馬不只是藝術品，它更帶領我們走過一段記憶。」

林鄉長指出，當時看著倒下的老樹十分心疼，但她深信「災難會帶走生命，但帶不走水上的靈魂」。因此，公所特別決定將這些殘木留下來，邀請藝術家一刀一鑿，將風災的傷痕轉化為生肖馬年的「奔騰」意象。這座由殘木重生的駿馬，象徵著災難後的平靜，以及水上鄉如駿馬般堅韌、準備再次出發的勇氣。

活動當晚，現場在悠揚的樂音中拉開序幕。公所再度與「水上青年事務委員會」合作，引進多家特色餐車，讓民眾在春寒料峭中品嚐在地美食。此外，為了回饋鄉親，現場規劃了「集章抽抽樂」與「提燈踩街」活動，鼓勵民眾自備創意燈籠參與比拼，吸引許多家庭全員出動，在點點燈火中找回兒時最簡單的快樂。

林緗亭強調，今年的點燈不追求華麗排場，而是希望打造一個「最有溫度的夜晚」。透過光影與殘木藝術的結合，讓鄉親看見水上人在風雨過後，依然能攜手迎接最璀璨的星空。

隨著「水上奔騰」主燈點亮，2026台灣燈會水上展區也正式對外開放。鄉公所誠摯邀請全國民眾來到水上，感受這座由「災難殘木」轉化而成的藝術奇蹟，見證台灣地方韌性與光影交織的美好時刻。