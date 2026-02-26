快來搶先看！　蘆竹炫YA農遊季-地景科技藝術　2/27日試點燈

▲打卡地標裝置「山林序章」。作品以桃園市鳥台灣藍鵲為主角，三隻藍鵲分別象徵迎賓、守護、啟程。（圖／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區公所表示，「2026蘆竹炫YA農遊季」活動，27日試點燈，搶先點亮蘆竹夜空後，於3月7日盛大開幕，以大古山登山步道公園為核心，結合科技藝術、在地故事與田園生態，打造出一場橫跨自然與現代對話的光影盛宴。邀請全國民眾蒞臨，在漫步山林步道的同時，感受蘆竹獨有的魅力。

山林序章 從藍鵲守護到柳影迎光

蘆竹區公所指出，活動期間，步入展區，首先映入眼簾的是打卡地標裝置「山林序章」。此作品以桃園市鳥台灣藍鵲為主角，三隻藍鵲分別象徵「迎賓、守護、啟程」，在星點燈陣與柳樹燈串的映襯下，展現出大古山自然生命的延續與和諧。

▲以Q版花燈小馬在稻田水波間嬉戲，象徵蘆竹田園精神中不懈向前的力量。（圖／蘆竹區公所提供）

緊接著出現的「柳影迎光」廊道，以自然垂柳搭配溫潤燈光，重現早期農村夜晚的柔光意象，引領遊客將心情轉換至純淨的夜色場景中。

生肖與田園 戲水小馬與青蛙樂園節慶狂歡

呼應2026馬年到來，大型藝術裝置「戲水小馬」成為親子遊客的最愛。作品以Q版花燈小馬在稻田水波間嬉戲，象徵蘆竹田園精神中不懈向前的力量。而在「青蛙樂園」中，民?可與化身為樂手的青蛙一同「共舞」，在染樹燈投射出的田野氛圍中，體驗土地的節奏與律動。

此外，「彩虹蝸牛」以多彩氣膜布料傳遞「慢慢走、就能看到幸福」的土地哲學，結合發光蝴蝶與星點燈，營造出夢幻的田園夜景。

科技與故事 沉浸式光之藤徑與守護之手

▲重點作品「守護之手」。（圖／蘆竹區公所提供）

本次地景活動巧妙結合在地特色與科技。沉浸式作品「葡光藤徑」以竹編拱門串聯步道，懸掛紫綠交錯的葡萄造型燈，遊客走入時燈影會逐層亮起，彷彿進入奇幻的「葡萄園夢境」。

另一大重點作品「守護之手」則以大型花燈塑造出一雙張開的手，承接著粉櫻樹，並結合AR互動體驗，民眾只需開啟手機，即可看見櫻花在夜空中飄落的美景，感受「自然之美需人呵護」的深刻寓意。

在地溫度 農家水車與日常之詩

蘆竹的發展源自傳統農村，「農家水車」作品便以此為靈感，利用竹木結構與流瀑燈模擬灌溉循環，重現古老的水圳文化與農村智慧。而「春．日常」與「春花光亭」則將日常的泡茶、小動物與登山休憩場景藝術化，讓遊客在登高遠眺城市燈火的同時，體會「日常就是春天的詩」。

活動的延伸亮點包含位於蘆竹區公所前的迎賓裝置「幸福瓢蟲」，以國花梅花與吉祥瓢蟲象徵「幸福降臨」，展現地方文化與國家精神的並存。蘆竹區公所表示，本次活動不只是視覺的饗宴，更是蘆竹轉型為永續城市的縮影。透過「光流之路」的引導，希望遊客能放慢腳步，在「荷光小憩」的寧靜角落靜靜呼吸，重新認識這片結合科技、藝術與土地記憶的亮點區。