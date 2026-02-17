雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

▲麥寮鄉長許忠富（左）說明，「2026麥寮燈節」以「幸福光語」與「輝映丙午慈光」為主軸打造雙燈區策展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆春節，由麥寮鄉公所主辦的文化活動「2026麥寮燈節」登場，以「幸福光語」與「輝映丙午慈光」為主軸打造雙燈區策展，結合光影藝術、宗教文化與地方產業意象，吸引數千名民眾湧入賞燈，在節慶氛圍與夜色交織下，共同見證燈火點亮城鎮的瞬間，也映照出地方文化再生的能量。

今年燈節最大特色在於首度採雙主場策展形式，展現公共空間與宗教場域並置的文化敘事。設於麥寮社教園區的主題燈組「幸福搖搖馬」，以巨型童玩造型結合現代燈光程式控制技術，透過律動光影營造節奏感，不僅喚起民眾集體童年記憶，也象徵幸福循環與夢想啟程，現場親子拍照人潮不斷。

▲麥寮燈節點燈瞬間，燈光綻放照亮夜空，人潮聚集觀賞。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一燈區則座落於歷史悠久的拱範宮前廣場，「慈光耀馬」主燈以奔騰駿馬結合傳統祈福符碼，燈體線條與廟宇屋脊輪廓相互呼應，在古建築襯托下更顯莊嚴壯闊，形成視覺與信仰交會的場域美學。

活動現場除視覺展演外，也融入地方經濟活絡策略。點燈當晚限量發送造型精緻的「幸福搖搖馬小提燈」，吸引排隊人龍綿延；同時推出春節消費券，鼓勵遊客在賞燈之餘走訪特約店家，形成觀光動線與商圈消費的連動效益。地方人士指出，此類文化節慶透過燈光裝置與公共參與機制，不僅能提升城鎮辨識度，也為節慶經濟帶來實質外溢效益。

▲今年適逢丙午馬年，策展概念特別以「馬」象徵前行與希望。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄉長許忠富表示，今年適逢丙午馬年，策展概念特別以「馬」象徵前行與希望，盼藉燈節為居民帶來安定感與幸福感，同時透過消費券回饋在地商家，讓新年度從文化、觀光到產業皆能同步啟動。燈節將展出至3月8日，除雙主燈區外，周邊街區亦佈置光環境裝置，邀請全國民眾利用春節假期走訪雲林海線，賞燈、參拜、品嚐美食，在光影之中感受地方節慶的人情溫度與生活質感。

