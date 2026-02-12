　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

▲「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府打造的「奇幻大津」光影藝術活動人氣爆棚，開幕以來場場熱烈，年前至春節及228連假線上票券全數搶空。縣府每日保留200張現場票，吸引民眾提前排隊朝聖，為屏北帶來一波觀光熱潮。

▲「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府文化處提供）

縣府文化處表示，「奇幻大津」今年復辦即掀起話題，吸引大批遊客專程前來朝聖，上週末線上、現場門票「一票難求」，現場票券當日下午5點開賣，3點就已出現排隊人龍。不少民眾夜訪大津步道、瀑布後，透過IG、臉書及YouTube等社群平台分享體驗，直呼「真的太美了」、「今年比上一屆更厲害」、「好夢幻，像走進童話故事場景」，驚豔程度引發網友熱烈討論。

文化處指出，為兼顧觀賞品質與步道安全，夜間入場採總量管制，每日限量1,000人，其中線上預約800名、現場購票200名，並採分流方式入場。雖然春節年初二到初六及連假期間線上預購已完售，但每日仍保留限量現場票券供民眾購買；文化處也建議遊客可安排年後平日梯次，避開尖峰人潮，更悠閒感受光影作品。

除了夜遊光影瀑布，文化處也提醒民眾白天的山林步道風光同樣值得細細品味。每日下午3點前為步道開放健行時段，民眾可免費入場，漫步林蔭之間，享受芬多精與負離子洗禮，並遠眺屏東平原景致，感受與夜間截然不同的靜謐山林氛圍。

文化處表示，「奇幻大津」活動將持續至3月4日，每日17時至21時開放夜間參觀，採每半小時一梯次入場，每週一公休；春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放，邀請民眾親自走訪奇幻大津，感受屏東山林獨特的光影魅力。相關預約及活動資訊可至屏東縣政府文化處官方平台查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年急診恐爆量！屏基提醒防疫控飲食　提早發現失智徵兆

尋馬抽大獎+揮毫贈聯+市集AR　林保署屏東分署馬年走春攻略

春節期間看診免煩惱　屏東急診門診資訊出爐

屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場　14人全送辦

春節走春六堆客家文化園區　內埔警公布車流高峰+停車攻略

台南市公告高費率民營停車場　春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」　連假交通攻略一次看

黃偉哲慰勉春節執勤警民力　感謝守護台南治安交通

嘉義水上鄉三界埔琥珀臘肉　職人精神的味覺奇蹟引爆味蕾

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

全台6間新開飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

活塞、黃蜂大亂鬥懲處出爐　莽漢史都華慘遭禁賽7場

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

降血壓藥掰半吃送急診　藥師曝3種劑型勿自行切開、磨粉

爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

新北AI+園區污水系統簽約　侯友宜：打造智慧永續科技城

更多熱門

相關新聞

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

因應2月14日至22日春節9天連續假期，內埔警分局預估轄內將湧現大量車潮，特別是萬巒鄉民和路「豬腳街」、六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區等三大熱門觀光據點，勢必成為遊客聚集焦點。警方已完成相關交通疏導與應變規劃，並透過警察廣播電台高雄分台即時播報交通管制資訊，提醒駕駛人提前因應。

屏東超商傳槍響！玻璃碎成蜘蛛網狀　犯嫌逃逸中

屏東超商傳槍響！玻璃碎成蜘蛛網狀　犯嫌逃逸中

台電屏東啟動春節專案檢測　強化交通+醫療連假供電

台電屏東啟動春節專案檢測　強化交通+醫療連假供電

到府清潔記格局！惡男爬牆行竊性侵女住戶

到府清潔記格局！惡男爬牆行竊性侵女住戶

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

關鍵字：

屏東奇幻大津光影藝術夜遊觀光

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面