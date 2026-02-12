屏東「奇幻大津」春節預約全滿　掀觀光熱潮

▲「奇幻大津」。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府打造的「奇幻大津」光影藝術活動人氣爆棚，開幕以來場場熱烈，年前至春節及228連假線上票券全數搶空。縣府每日保留200張現場票，吸引民眾提前排隊朝聖，為屏北帶來一波觀光熱潮。

縣府文化處表示，「奇幻大津」今年復辦即掀起話題，吸引大批遊客專程前來朝聖，上週末線上、現場門票「一票難求」，現場票券當日下午5點開賣，3點就已出現排隊人龍。不少民眾夜訪大津步道、瀑布後，透過IG、臉書及YouTube等社群平台分享體驗，直呼「真的太美了」、「今年比上一屆更厲害」、「好夢幻，像走進童話故事場景」，驚豔程度引發網友熱烈討論。

文化處指出，為兼顧觀賞品質與步道安全，夜間入場採總量管制，每日限量1,000人，其中線上預約800名、現場購票200名，並採分流方式入場。雖然春節年初二到初六及連假期間線上預購已完售，但每日仍保留限量現場票券供民眾購買；文化處也建議遊客可安排年後平日梯次，避開尖峰人潮，更悠閒感受光影作品。

除了夜遊光影瀑布，文化處也提醒民眾白天的山林步道風光同樣值得細細品味。每日下午3點前為步道開放健行時段，民眾可免費入場，漫步林蔭之間，享受芬多精與負離子洗禮，並遠眺屏東平原景致，感受與夜間截然不同的靜謐山林氛圍。

文化處表示，「奇幻大津」活動將持續至3月4日，每日17時至21時開放夜間參觀，採每半小時一梯次入場，每週一公休；春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放，邀請民眾親自走訪奇幻大津，感受屏東山林獨特的光影魅力。相關預約及活動資訊可至屏東縣政府文化處官方平台查詢。