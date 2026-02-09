糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

▲甜香伴隨笑聲在神岡區公所前廣場飄散，台中經發局攜手神岡區公所，舉辦「2026迎春糕餅節慶活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

甜香伴隨笑聲在神岡區公所前廣場飄散，濃濃年味提前升溫。台中市政府經濟發展局攜手神岡區公所，昨（8）日舉辦「2026迎春糕餅節慶活動」，以「馬年甜甜Horse連連」為主題，結合迎春揮毫、糕餅文化體驗、親子闖關及猜燈謎等多元內容，打造兼具節慶溫度與文化深度的迎春盛會。

經發局長張峯源表示，台中素有「糕餅之都」美譽，而神岡更是太陽餅發源地與重要糕餅產業重鎮，經發局此次首度與神岡區公所攜手辦理迎春節慶活動，透過節慶體驗結合產業推廣，讓市民在歡樂氛圍中深入認識在地糕餅文化，同時帶動年節期間糕餅買氣與品牌能見度，讓傳統產業在文化創新中持續發光發熱。

經發局表示，此次活動以「做、吃、玩、看、祝福」為策劃主軸，安排草莓大福、龍鬚糖及好柿花生等糕點手作體驗，讓民眾親手感受糕餅製作的細膩工序與背後蘊含的祝福寓意；現場亦邀集在地人氣店家與百年老店提供糕點品嘗，展現神岡糕餅產業深厚底蘊與職人實力。

神岡區長梁益明表示，透過與經發局跨局處合作，成功將地方糕餅文化、年節儀式與創新互動元素融合，讓市民在參與中感受神岡作為「糕餅重鎮」的獨特魅力。活動特別結合馬年生肖意象設計親子闖關活動與黏土糕餅體驗，讓孩童在遊戲中認識糕餅文化「厚工」精神；最吸睛的「戲法猜燈謎互動秀」，則以魔術結合燈謎，顛覆傳統猜謎形式，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。

▲神岡區公所前廣場舉辦迎春糕餅節，親子家庭踴躍參與，現場洋溢濃濃年節氣息。（圖／記者游瓊華翻攝）