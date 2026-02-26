轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

▲楊瓊瓔、鄭麗文、盧秀燕、江啟臣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者郭運興／台北報導

2026台中市長選戰，國民黨仍未推派出人選，有意投入初選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」越演越烈。對此，媒體人李艷秋今（26日）盤點台中初選過程的爭議，直言國民黨馬年變龜年，操作斧痕斑斑，誰接班台中？黨中央說了算，所有人都認為江啟臣是唯一人選，為什麼國民黨可以鬧到現在？接下來戲碼就是，民進黨全力動員在民調灌給楊瓊瓔，讓江啟臣出局，現在網路上已經遍佈「民調楊瓊瓔，票投何欣純」的串連。

李艷秋表示，今年是馬年，吉祥話都是「馬上」開頭，馬上有錢、馬上幸福...，大家都想掃除蛇年的陰鬱，期待駿馬奔騰。就在人人都往前衝的當下，只有國民黨硬是把飛馬變烏龜。

李艷秋表示，是的，自己這個路人甲要說說國民黨台中市長提名。台中有江啟臣和楊瓊瓔二人相爭，初選民調從一月拖到二月，二月拖到三月，三月拖到三月底，操作斧痕斑斑，整理一下看看這個黨發生些什麼事？。

李艷秋指出，第一，盧秀燕年初就喊話，一月底前要確定人選，黨中央說還要時間協調。第二，盧秀燕再提醒，協調不成趕快初選，不要晚過二月中，否則真來不及，鄭麗文說已經很快了。

李艷秋指出，第三，接著黨中央與二名參選人簽協議，決定不公佈民調時間、民調機構和數據。第四，黨中央和楊瓊瓔同步公布，3月25日到31日進行民調。江啟臣抗議，為何黨中央違反協議，公布民調時間？黨中央解釋說他們沒有公布民調機構，公布民調時間，可以讓支持者有所準備。

李艷秋提到，第五，提名時程不斷延後，據傳是因為楊瓊瓔獲玉皇大帝指示，三月會有轉機，可以翻身，因而要求黨中央配合，楊瓊瓔否認，斥為謠言，但相關說法繼續延燒。第六，選議員的小雞已經等不及，紛紛掛起自己和江啟臣的看板，楊瓊瓔說也有議員候選人找她，她認為人選未定，不該給黨部增加困擾。第七，盧秀燕已經不再對初選發言。

李艷秋直言，看不懂這個黨在搞什麼是吧？其實很簡單誰接班台中？黨中央說了算；2028誰取大位？必須是黨中央主導。這也就是一個有八年漂亮成績的盧秀燕意見被刻意忽略，被強迫涼在一邊的主因。

李艷秋認為，其實不必民調，台中的國民黨人選從資歷、年齡、外型、視野，江啟臣都遠遠勝出，何況大多數台中藍營的選民都還記得，2018年他和盧秀燕爭取黨內提名，最終民調輸盧0.6％，他立刻恭喜盧秀燕，並全力輔選。後來他一路高票當選立委，進而成為立院副院長，所有人都認為這次江啟臣是唯一人選，為什麼國民黨可以鬧到現在？

李艷秋強調，接下來的戲碼就是，民進黨全力動員在三月底民調中，集中灌給楊瓊瓔，讓江啟臣出局，民調被操縱早有先例，最後出線的提名人，可能是民進黨決定的。現在網路上已經遍佈「民調楊瓊瓔，票投何欣純」的串連。

李艷秋大酸，好好一匹馬，不讓跑，強迫馬步龜行，欠缺實力卻硬要控韁，結果就會像那根抖動的紅繩一般hold不住。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）