政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營民調蘇巧慧勝李四川　葉元之酸壯膽：在舒適圈想當「舒適長」

蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨今（26日）一份最新新北市長民調曝光，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％。對此，國民黨新北立委葉元之表示，這份民調民進黨執行、民進黨經費，大家自己判斷要不要相信，只能說蘇巧慧非常需要一個壯膽的民調。他大酸，今天要不是妳爸是蘇貞昌還輪不到妳選，新北蘇系一大堆，綠委張宏陸、吳秉叡想不想選？長公主備受呵護，在舒適圈所以想當「舒適長」（蘇市長），所以李四川跟蘇巧慧這樣比，很難選擇嗎？

針對綠營最新民調顯示蘇巧慧首度逆轉領先國民黨的李四川0.4個百分點，葉元之於節目《大新聞大爆卦》表示，這份民調是民進黨做的，民進黨執行、民進黨的經費，所以大家自己判斷要不要相信，只能說蘇巧慧非常需要這份民調，需要一個壯膽的民調。

葉元之表示，藍白雙方都講3月底做決定，既然兩邊都有默契，整合是絕對不成問題，蘇巧慧看到這個狀況就改口說從頭到尾都準備1對1，但當時為什麼要一副激將法想三腳督？

葉元之說，為什麼這個民調對蘇巧慧很重要？因為新北人認為1對1底定是由李四川對蘇巧慧，那蘇巧慧不用選了，差這麼多，一個是有經驗、懂市政、馬上上手，當然就是李四川。

葉元之大酸，那蘇巧慧有什麼優勢？今天要不是妳爸是蘇貞昌還輪不到妳選，新北蘇系一大堆，綠委張宏陸、吳秉叡想不想選？兩人都比蘇巧慧資深，為什麼輪到蘇巧慧？因為是長公主備受呵護，在舒適圈所以想當「舒適長」（蘇市長），所以李四川跟蘇巧慧這樣比，很難選擇嗎？

葉元之認為，因為太好選擇了，總不能還沒開始就結束了，所以民進黨趕快給一個蘇巧慧超車的民調，讓大家覺得蘇還有機會，願意幫忙拚，這個民調用意就在這邊。

葉元之直言，民進黨可能也不知道怎麼去唬爛蘇巧慧民調一夕之間爆漲，所以就扯李四川弟弟的事情，這很多人知道嗎？路上問一下十個有一個知道嗎？而且就算知道，會覺得是李四川的錯嗎？今天是要把家人的事情都算在頭上嗎？所以蘇巧慧爸爸騙神明，蘇巧慧也騙神明？這種解讀就是很操作性。

葉元之說，所以新北就是民進黨玩這些手段，大家笑一笑就好，新北是國民黨相對穩的，接下來就是按部就班，3月底整合成功，一項一項把過去經驗秀出來，民進黨現在也不知道攻擊李四川什麼，所以現在大肆宣傳這個民調，需要這個東西去穩定同溫層。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

▼葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

民進黨立委范雲近日提及勞動部去年推出的兩大育嬰措施今年已上路，但5億補助卻遭藍白卡關。對此，國民黨團怒轟范雲扭曲事實、混淆視聽；實情是，日前在協商時，民進黨團說「總預算要過就是要全部過」，否決了國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

國民黨喊重談台美關稅　劉寶傑轟「無知」

國民黨喊重談台美關稅　劉寶傑轟「無知」

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

藍北市議員提名辦法出爐！　3/18起跑登記

藍北市議員提名辦法出爐！　3/18起跑登記

葉元之蘇巧慧李四川新北民調民進黨國民黨

