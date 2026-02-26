綠營民調蘇巧慧勝李四川　葉元之酸壯膽：在舒適圈想當「舒適長」





▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨今（26日）一份最新新北市長民調曝光，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％。對此，國民黨新北立委葉元之表示，這份民調民進黨執行、民進黨經費，大家自己判斷要不要相信，只能說蘇巧慧非常需要一個壯膽的民調。他大酸，今天要不是妳爸是蘇貞昌還輪不到妳選，新北蘇系一大堆，綠委張宏陸、吳秉叡想不想選？長公主備受呵護，在舒適圈所以想當「舒適長」（蘇市長），所以李四川跟蘇巧慧這樣比，很難選擇嗎？

針對綠營最新民調顯示蘇巧慧首度逆轉領先國民黨的李四川0.4個百分點，葉元之於節目《大新聞大爆卦》表示，這份民調是民進黨做的，民進黨執行、民進黨的經費，所以大家自己判斷要不要相信，只能說蘇巧慧非常需要這份民調，需要一個壯膽的民調。

葉元之表示，藍白雙方都講3月底做決定，既然兩邊都有默契，整合是絕對不成問題，蘇巧慧看到這個狀況就改口說從頭到尾都準備1對1，但當時為什麼要一副激將法想三腳督？

葉元之說，為什麼這個民調對蘇巧慧很重要？因為新北人認為1對1底定是由李四川對蘇巧慧，那蘇巧慧不用選了，差這麼多，一個是有經驗、懂市政、馬上上手，當然就是李四川。

葉元之大酸，那蘇巧慧有什麼優勢？今天要不是妳爸是蘇貞昌還輪不到妳選，新北蘇系一大堆，綠委張宏陸、吳秉叡想不想選？兩人都比蘇巧慧資深，為什麼輪到蘇巧慧？因為是長公主備受呵護，在舒適圈所以想當「舒適長」（蘇市長），所以李四川跟蘇巧慧這樣比，很難選擇嗎？

葉元之認為，因為太好選擇了，總不能還沒開始就結束了，所以民進黨趕快給一個蘇巧慧超車的民調，讓大家覺得蘇還有機會，願意幫忙拚，這個民調用意就在這邊。

葉元之直言，民進黨可能也不知道怎麼去唬爛蘇巧慧民調一夕之間爆漲，所以就扯李四川弟弟的事情，這很多人知道嗎？路上問一下十個有一個知道嗎？而且就算知道，會覺得是李四川的錯嗎？今天是要把家人的事情都算在頭上嗎？所以蘇巧慧爸爸騙神明，蘇巧慧也騙神明？這種解讀就是很操作性。

葉元之說，所以新北就是民進黨玩這些手段，大家笑一笑就好，新北是國民黨相對穩的，接下來就是按部就班，3月底整合成功，一項一項把過去經驗秀出來，民進黨現在也不知道攻擊李四川什麼，所以現在大肆宣傳這個民調，需要這個東西去穩定同溫層。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

▼葉元之。（圖／記者林敬旻攝）