國民黨喊重談台美關稅　劉寶傑轟「無知」：這會威脅台灣生存

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄺郁庭／綜合報導

資深媒體人劉寶傑在臉書發文，直指國民黨在台美關稅議題上的主張，恐將把台灣推向窒息邊緣。他痛批國民黨在美國最高法院裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅違憲後，竟要求賴政府重啟談判，「不僅無知，更把台灣推到川普的射擊靶位中心」，直言這樣的路線「會威脅台灣的生存」。

劉寶傑提到，立法院長韓國瑜以「濕紙覆面」警告國民黨團，要有敏銳危機意識，「若判斷錯誤恐將導致四面楚歌」，他形容這番話如暮鼓晨鐘，「韓國瑜看到國民黨的危機，這危機漫長且悲慘。」他也詳述「濕紙覆面」的殘酷過程，「透過緩慢、不可逆的窒息感，讓人體會到無處可脫逃的絕望」，藉此比喻當前局勢的壓迫與風險。

針對國民黨團主張重談台美關稅，劉寶傑直言，美國最高法院否決的是川普引用的法條違憲，「不是川普打關稅戰違憲」，強調川普「還有別的武器更兇更狠」，在這個時間點翻桌，「等於把台灣的優勢全部丟到水中，這不是愚蠢就是別有用心。」

他進一步分析，美中博弈本質是「一場霸權保衛戰」，更是關乎美國國力能否延續的生死之戰，「在這條戰線上，美國絕無退縮的可能」，即便未來川普卸任，抗中路線也只會越演越烈。美國若無法扭轉製造能力被中國壓制的劣勢，「全球霸主遲早易位」，一旦失去霸權與美元體系特權，「這對美國而言是無法承受的災難。」

在這樣的大戰略背景下，他質疑國民黨卻選擇在關稅議題上挑戰美國，是「錯估了國際形勢」。他點名，從「阻擋軍購」到「挑戰關稅」，不論國民黨如何自圓其說，「都是把自己放在美國的對立面」，直言這樣的情勢「無疑會威脅台灣的生存」，也難怪韓國瑜要以「濕紙覆面」提出警告。