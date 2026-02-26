　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5億育嬰補助卡關！藍綠互控擋預算　范雲揭2大真相打臉：藍營倒果為因

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲近日提及勞動部去年推出的兩大育嬰措施今年已上路，但5億補助卻遭藍白卡關。國民黨團怒轟范雲扭曲事實、混淆視聽；實情是，日前在協商時，民進黨團說「總預算要過就是要全部過」，否決了國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。對此，范雲痛批，國民黨團扭曲片段資訊，試圖掩蓋自己杯葛總預算。

針對國民黨團聲稱民進黨「綁架民生、阻擋5億育兒預算」，范雲揭露，國民黨團扭曲片段資訊，試圖掩蓋自己杯葛總預算的兩大真相。

第一，國民黨團承認因為拒審預算所以「5億元育嬰留停獎勵預算」無法動用。范雲指出，關於勞動部這筆「5億元育嬰留停獎勵預算」，是針對嚴謹評估、長期規劃的新興計畫，這原本就是編列在行政院總預算中，準備要發給年輕父母與企業的及時雨。

范雲表示，如果藍白黨團不惡意杯葛、不阻擋預算審查，這筆預算早在今年1月就能動支。阻撓5億彈性育嬰假獎勵金的兇手，當然就是杯葛總預算的藍白。

第二，總預算不是自助餐，要部份先過，根本違法。范雲說明，總預算是「一」個提案，根本無法「部分先過」，項目之間彼此相關，無法切割。行政院提出的總預算，到現在還被藍白擋在程序委員會之前，連一讀都沒有。

范雲痛批，國民黨把總預算當自助餐，抄襲新興計畫的一小部分，想要「先過」，根本違法，也破壞行政權！國民黨現在卻倒果為因，甩鍋民進黨，真的把台灣人民當傻瓜嗎？

范雲強調，育嬰留停彈性化獎勵金，是要給全國年輕家長及全國企業的支持。國民黨如果真的關心全台灣的年輕父母，就盡速依法審查、通過總預算。不要再玩文字遊戲，拿全國家長勞工的福利，當作自己擋總預算的遮羞布。

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

綠營民調蘇巧慧勝李四川　葉元之酸壯膽：在舒適圈想當「舒適長」

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

