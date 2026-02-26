獨家／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11率副市長黃國榮等人啟程

▲《ETtoday東森新聞雲》獨家掌握最新消息，盧秀燕將率官員於3月11日出訪，進行11天10夜的訪問 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

被視為2028藍營挑戰總統大位的台中市長盧秀燕3月中即將出國訪美，惟時間、行程及地點等至今都保密到家。不過，根據《ETtoday東森新聞雲》獨家掌握最新消息，盧秀燕將率官員於3月11日出訪，進行11天10夜的訪問、並於台中市議會開議前趕回台灣。

盧秀燕此行預計訪問行程以美國東岸為主，由於台中市議會即將於3月24日開議，外界就在猜測，盧秀燕出訪時間約莫在3月中旬；市府上下也都三緘其口，僅說將由市長對外說明。

但《ETtoday東森新聞雲》獨家掌握，盧秀燕將帶著副市長黃國榮等一行人，在3月11日出訪、3月21日返回台灣，以順利接上台中市議會開議。

盧秀燕昨（25）日透露，訪美行程肩負溝通、化解國民黨內「疑美論」的任務。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（26）日表示，對於城市外交樂見其成，但若回到客觀的政治現實檢視，盧秀燕這番「高於城市外交」的政治包裝，存在根本的邏輯矛盾。周永鴻質疑，盧市長既然沒有國民黨的主導權，要拿什麼實質影響力來化解全黨的疑美論？台中市議會國民黨團書記長李中認為，城市外交是必要且有前例可循的，民主政治都是從基層開始，呼籲外界不必對此多做揣測或以狹隘眼光看待。