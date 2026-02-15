　
社會 社會焦點 保障人權

機車「翹牌」怎認定違規？警政署：非原廠位置+難辨識就開罰

▲▼重機車牌「有點翹」遭警罰5400元+吊銷。（圖／翻攝自林于凱 高雄市議員FB粉絲專頁）

▲近來重機車牌「有點翹」遭警方開罰+吊銷車牌情況越來越多。（圖／翻攝自林于凱 高雄市議員FB粉絲專頁）

記者張君豪／台北報導

去年11月台南永康分局鹽行派出所因取締轄內重機車牌翹牌，部分取締方式直接拔走車牌甚至拖吊民眾機車，雖然民眾違規屬實，但引發不少網友上Google把鹽行派出所改成「偷車牌派出所」、「小偷派出所」，網傳抱怨警員用手機app量測車牌懸掛角度引發爭議。對此警政署交通組提出明確解釋：現行法規並未全面禁止車牌架改裝，但號牌是否合規，仍須先檢視車輛出廠時是否「原設有固定位置」，並以車輛行進中是否仍能讓後方用路人及執法人員清楚辨識牌號，作為判斷「明顯適當位置」的重要基準。

法規規定：先看「原設固定位置」再看是否符合正面懸掛
警政署指出，依《道路交通安全規則》第11條第1項第3款規定，機車號牌除「原設有固定位置」外，應正面懸掛於車輛後端之明顯適當位置。警政署表示，號牌懸掛是否合法，首要判斷即是該車是否有原廠設置的固定牌架位置；若屬原設固定位置，駕駛人不得任意變更。至於非原廠設置的懸掛位置，則需回到法條文字，以「正面懸掛於車輛後端之明顯適當位置」原則判斷是否合規。

警政署：交通部未完全禁止改裝，但合規仍要符合辨識效果
針對坊間常見的號牌架改裝，警政署指出，交通部未禁止相關行為，但即使改裝，仍須符合安全規則的基本要求，不得使車牌辨識效果降低，否則仍可能構成違規。

▲無照男未依規定安裝後照鏡、違規翹牌、改管，為警方當場攔查取締。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

法院見解趨嚴：角度也納入「指定位置」概念
但目前全台行政法院對於車牌懸掛認定趨於嚴謹，且不僅限於「位置」是否正確，也將「角度」納入審查範圍。包含中高等行政法院114年度交字第79號判決指出：車輛出廠前若已設有固定牌架，屬於審驗合格車輛結構，駕駛人不意變更；所謂號牌應懸掛於「指定位置」，除位置必須正確，其懸掛角度（包含上下左右傾斜）不得任意調整，如角度變動導致號牌不易清楚辨識，即可能受罰。

北高行判決：是否有原設固定位置，是判斷起點
另外北高等行政法院114年度交字第447號判決明確表示：是否依規定懸掛號牌，首須判斷該車是否「原設有固定位置」，若車輛原有固定位置，不得擅自更動另尋其他位置懸掛；除非車輛無原廠固定位置情形，才需進步審查其懸掛位置是否符合安全規則相關規定。總結來說，只要民眾車牌未懸掛在原本出廠位置，或加裝改裝額外牌框、翹牌器，只要經警員檢視認定有不易辨識的情況就，有可能遭查扣牌照，並非如同網路傳聞須達多少角度才會被罰。

▲▼男子重機遭警方認定車牌無法辨識開罰，提請行政訴訟勝訴。（圖／翻攝臉書社團）

