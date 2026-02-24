萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

▲斗六燈海節將於太平老街登場，萬盞燈籠沿街點亮夜色。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

元宵燈節腳步將近，斗六太平老街將再度被萬盞燈火點亮。市公所宣布，2月27日至3月1日每晚5點30分至9點30分，將舉辦「斗六燈海節」，沿街燈籠層層鋪展、光影交錯，結合音樂演出、市集美食與手作體驗，打造可漫步、可停留、可拍照的夜間節慶場域，讓老街在燈火中展現嶄新風貌。

▲斗六市公所今日召開活動說明記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位表示，今年延續「讓街區成為舞台」概念，燈籠佈置不僅串聯街道，也首度融入象徵地方特色的燈飾畫面，將建築立面與街巷紋理納入光影設計。燈籠多由學生創作，融合傳統節慶意象與創意構圖，在夜色中勾勒柔和輪廓，使整條老街如同流動光廊，吸引親子、情侶與遊客駐足流連。

活動暖身記者會今（24）日邀請人氣歌手鼓鼓呂思緯出席宣告啟動。市長林聖爵指出，希望透過藝人參與與跨域演出形式，讓傳統節慶以更貼近當代生活的方式被看見，吸引外地民眾走入斗六認識老街文化。

三天活動舞台節目各具主題。首日晚間由在地學生團體與表演團隊輪番暖場，壓軸邀來樂團甜約翰及情歌歌手李聖傑接力演出；第二天主打互動與親子元素，安排燈謎活動與表演節目，並由鼓鼓擔任壓軸；最後一天則由多組樂團與藝人接力登台，包括饒舌歌手婁峻碩 SHOU，為燈海節畫下熱鬧句點。

除舞台演出外，現場也規劃竹編燈籠、彩繪元宵與燈箱製作等手作體驗，並設置餐車與美食攤位，讓民眾在賞燈同時也能品嘗在地風味。市公所表示，燈海節不只是節慶活動，更是城市邀請函，透過光影、音樂與街區交織，讓老街夜間重新被看見，也讓更多人感受斗六夜色的溫度與活力。

