地方 地方焦點

雲林馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 元宵節萬人吃平安

▲馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 3/3盛大登場，歡迎大家來體驗雲林傳統元宵文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 3/3盛大登場，廟方邀請大家來體驗雲林傳統元宵文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026年歲次丙午年元宵節，馬鳴山鎮安宮五年千歲信仰活動將於3月3日盛大登場，其中最具地方特色的「吃飯擔」活動，由東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮共同主辦，預計吸引大量信眾與遊客共襄盛舉，是親身感受雲林傳統元宵文化的最佳時刻。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，今年活動以「作伙來雙迎」為主題，地點設於東勢媽祖埔聖母宮與褒忠六塊寮泰安宮之間，兩庄攜手設宴迎賓，串聯雙庄信仰場域。現場除平安餐分享外，還安排五年千歲祈福儀式、傳統藝陣及樂團演出、趣味競賽與親子DIY體驗，多元活動讓大小朋友都能參與其中。

依馬鳴山鎮安宮傳統，「五股十四庄」採五股輪值制度，每五年由其中一股承辦。今年輪值的東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮，由於股內庄頭輪替制度，單一庄頭約十五年才主辦一次，象徵世代承擔與文化傳承的意義，也讓活動更具地方珍貴價值。

▲馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 3/3盛大登場，歡迎大家來體驗雲林傳統元宵文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

副縣長陳璧君表示，「馬鳴山五年千歲吃飯擔」活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形民俗文化資產，是地方信仰循環的重要節點，象徵科儀圓滿與地方平安，也展現庄頭情誼與社區凝聚力，是雲林珍貴的人文資產。縣府將配合交通疏導、安全維護及環境整潔工作，並呼籲民眾自備環保餐具，共同響應永續行動。
 
文化觀光處陳世訓副處長指出，馬鳴山五年千歲吃飯擔是雲林年度重要宗教文化活動之一，透過輪值制度與庄頭合作，不僅保存傳統祭儀內涵，也讓年輕世代實際參與、理解地方文化。縣府將持續在文化保存、觀光推廣及活動行銷面向提供協助，讓更多人認識雲林元宵節獨特的民俗風貌。
 
除了馬鳴山「吃飯擔」活動外，雲林各地於元宵期間亦有多項具代表性的傳統民俗活動接續登場，包括崙背「水汴頭跌（跋）米籮」、水林「蕃薯寮媽元宵夜巡」，以及元宵過後登場的「五股開台尊王過爐」等，皆展現地方深厚的信仰文化與庄頭組織力量。不同庄頭以各具特色的儀式與慶典形式，共同構築雲林元宵節多元而豐富的民俗樣貌，也讓民眾在走訪各地之際，深入體驗雲林傳統信仰文化的魅力與溫度。

▲馬鳴山五年千歲「吃飯擔」 3/3盛大登場，歡迎大家來體驗雲林傳統元宵文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年「吃飯擔」活動，由東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮共同主辦。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

200萬人潮點亮古鎮　北港燈節創億元觀光效益

2026年燈節檔期帶動觀光熱潮，雲林北港在春節與元宵期間湧入人潮，地方統計自2月14日啟燈以來已突破200萬人次造訪，觀光產值逾億元。縣府指出，燈會結合信仰、歷史街區與藝術策展，不僅重現古鎮夜色，也讓節慶成為帶動地方產業與文化記憶的動能，展現傳統城鎮在節慶經濟中的長尾效益。

首跨出六都！苗栗雲林台東392戶中央社宅招租　放寬兄弟姊妹共住

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

斗南站139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

