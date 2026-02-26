劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

立法院長韓國瑜24日以「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，提醒黨團要思考，「如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌」？對此，媒體人劉寶傑25日表示，韓國瑜看到國民黨的危機，這危機漫長且悲慘，整黨快速紅統化，賠掉大罷免後的社會支持，而阻擋軍購，挑戰關稅，無疑錯估國際形勢，不管國民黨如何自圓其說，都把自己放在美國對立面，這樣情勢無疑會威脅台灣的生存，這個路線如果持續走下去，難怪韓國瑜要以濕紙覆面提出警告。

劉寶傑表示，立法院長韓國瑜以清朝「濕紙覆面」的刑罰比喻，提醒國民黨團，必須具備敏銳的危機意識，若判斷錯誤恐將導致四面楚歌。此語如暮鼓晨鐘，韓國瑜看到國民黨的危機，這危機漫長且悲慘。

劉寶傑指出，「濕紙覆面」相傳是朱元璋所創，清朝延續，稱「貼加官」，它不像斬首或仗刑那樣血肉模糊，透過緩慢、不可逆的窒息感，讓人體會到無處可脫逃的絕望。美其名是保留全屍，但死者無一不是面目猙獰扭曲，慘不忍睹。

劉寶傑認為，國民黨在大罷免後，彷彿拿到無敵星星，全面焦土政策，拒審人事案、拒審預算案，連軍購案都擋到門外，更可怕的是，鄭麗文當選黨主席後，整個黨快速紅統化，以前怕人戴帽子，現在毫不猶豫戴上親中的帽子，為了表達對中國的忠誠，甚至對美國不假辭色。民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的社會支持，下滑速度還沒看到盡頭。

劉寶傑提到，美國最高法院裁定，川普利用1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅違憲。國民黨黨團馬上發文要求賴政府重啟談判，不僅無知，更把台灣推到川普的射擊靶位中心。

劉寶傑直言，川普堅持關稅不是一時興起，最高法院否決違憲，不是川普打關稅戰違憲，而是川普引用的法條違憲，川普還有別的武器更兇更狠，此時翻桌，等於把台灣的優勢全部丟到水中，這不是愚蠢就是別有用心。

劉寶傑表示，美中博弈的本質是一場霸權保衛戰，更是決定美國能否延續國力榮景的生死之戰。在這條戰線上，美國絕無退縮的可能，即使未來川普卸任，這項抗中路線也只會越演越烈。中美角力的最核心在於「生產力」的爭奪。當前美國的製造能力已被中國嚴重壓制，若不扭轉此一劣勢，全球霸主遲早易位；一旦失去霸權，美國將無法再享有美元體系的特殊特權，這對美國而言是無法承受的災難。因此，川普高舉關稅大旗只是手段，真正目的是極限施壓，逼迫全球生產鏈回流美國。

劉寶傑認為，在美國確立了如此大戰略的背景下，國民黨卻選擇在關稅議題上挑戰美國，無疑是錯估了國際形勢。

劉寶傑強調，阻擋軍購，挑戰關稅，不管國民黨如何自圓其說，都是把自己放在美國的對立面，這樣的情勢無疑會威脅台灣的生存，這個路線如果持續走下去，難怪韓國瑜要以濕紙覆面提出警告。

