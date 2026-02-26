讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去





▲韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚今（26日）點出，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安紛紛表述與這兩年國民黨「不太一樣」的意見，他強調，樂見藍營3大咖啟動修復機制，這麼做，並不是「討好」民進黨，更不是向綠營「示弱」，恰恰是因為這3人都更在乎「中間選民」的感受，知道國民黨不能再「這樣下去」，民主政治，永遠需要一個「強大在野黨」的存在。

黃暐瀚表示，最近看到藍營「3大咖」明顯開始啟動「修復機制」。所謂「修復」，就是恢復到「過去的樣子」。年前自己寫了一篇「親美友日的國民黨，還在不在」？明確列舉曾經執政八年的藍營，是「愛台灣、親美、友日、和中，並且抗共」的。

黃暐瀚表示，如今，「無差別阻擋軍購」、「質疑AIT處長地位」、「指責日本友台言論」、「積極尋求鄭習會」等做法，都會令部分選民質疑？國民黨是不是跟過去不一樣了？

黃暐瀚指出，於是韓國瑜（呼籲別擋軍購、邀請總統國情報告、阻止鄭麗君備詢）、盧秀燕（三月訪美、擔心美方與國人誤會國民黨疑美）、蔣萬安（我是台灣人、中華民國國民、呼籲實質審查軍購）3大咖，紛紛表述與這兩年國民黨「不太一樣」的意見，以期國人（特別是中間選民）能夠繼續支持藍營。

黃暐瀚認為，這麼做，並不是「討好」民進黨，更不是向綠營「示弱」，恰恰是因為這3人都更在乎「中間選民」的感受，知道國民黨不能再「這樣下去」。

黃暐瀚說，民主政治，永遠需要一個「強大在野黨」的存在。唯有「在野黨強大」，隨時有機會取代執政黨，執政黨才會更謙卑，更精進，戰戰兢兢。

黃暐瀚說，而所謂「強大的在野黨」，並不是指處處為難執政黨就叫強大！能夠比執政黨更得民心，更顧全大局，更維護國家主權與安全，才是真的強大，才有辦法在下一次的選舉中，完成輪替。

黃暐瀚強調，政黨輪替，依序執政，在野黨如果強，執政黨也會更強（強到繼續不被輪替也是本事），國家就會更好，台灣也能更安全。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）