國民黨北市議員提名辦法出爐！3/18起跑登記　4月分兩梯次初選

▲台北市議會。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

各黨派積極布局台北市議員選戰，國民黨台北市黨部今（26日）舉行委員會議，討論北市議員初選時程和提名席次，市議員包括民住民議員，共提名33席，3月18日將發布提名登記公告，分兩梯次領表、登記，分別在3月23日至25日，以及4月7日至9日。至於初選民調方式，是否採全民調，希望由各參選人協調，初選時程和民調，也分兩階段進行，第一階段為第一、二、三選區及平原、山原選區，時間從4月3日至4月29日，第二階段為第四、五、六選區，時間從4月17日至5月13日。

國民黨台北市黨部開會後提出規劃，台北市議員提名，分別是第一選區北投士林5席、第二選區內湖南港5席、第三選區松山信義5席、第四選區中山大同4席、第五選區中正萬華4席、第六選區大安文山8席，以及平地原住民1席、山地原住民1席，共33席。

▲國民黨台北市議員提名時程。（圖／國民黨台北市黨部提供）

黨部指出，初選登記作業將分兩梯次，第一梯次為第一（士北）、第二（港湖）、第三選區（松信）及平地、山地原住民選區，領表時間為3月23日及3月24日，登記時間為3月23日至3月25日。第二梯次則為第四（中山大同）、第五（中正萬華）、第六選區（大安文山），領表時間為4月7日及4月8日，登記時間為4月7日至4月9日。

初選民調部分，預計也分兩階段辦理，第一階段民調區間為4月3日至4月29日，第二階段則自4月17日至5月13日進行，各選區執行時間將與候選人協調後公布。

台北市黨部主委戴錫欽表示，這次初選秉持制度化、透明化原則，鼓勵有志參選者踴躍投入，透過良性競爭凝聚黨內共識，期望在未來選戰中推出最能符合市民期待、回應城市需求的市議員候選人，為台北市發展打下穩健基礎。



