川普快還錢！1300億關稅「退費戰開打」　至少1800間企業提告

記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」被美國最高法院推翻後，在企業界掀起一股退費大戰。《華爾街日報》指出，該政策實施10個月以來進帳至少1300億美元，但如今已有至少1800間企業向法院提出退費訴訟。

1800間企業喊告 掀起關稅訴訟潮

報導指出，對川普政府提出退費訴訟的1800間企業，包括好市多（Costco）、固特異輪胎（Goodyear）、聯邦快遞（FedEx）等知名公司。律師們預測，隨著各大企業追討失效的關稅稅款，將會出現新一波訴訟潮。

美國海關及邊境保衛局（CBP）統計，截至去年12月10日，至少30.1萬個進口商受到對等關稅影響。聯邦訴訟律師塞利格曼（Matthew Seligman）形容，川普關稅訴訟案數量，堪比石棉接觸受害者過去數十年來提出的數千起訴訟，只不過「全都發生在同一時間。」

負責處理這些案件的是美國國際貿易法院（CIT），但過去從未出現過那麼多案件當事人，以及如此龐大的金額。

不過，並非所有企業都有能力提告。華府報關代理人丹尼爾斯（Kimberly Daniels）透露，她有20個客戶尋求退還2200美元到700萬美元（約新台幣7萬元至2.2億元）不等的關稅款項，但只有規模最大的上市公司有財力聘請律師提告，「我只能告訴他們，希望海關做對的事，把錢退回來。」

退費機制怎麼走？最高法院未明說

川普批評大法官未在判決中說明退款措施，被問及是否退款時回應，「我們沒討論這個，但我們接下來5年都會在法院打官司。」財政部長貝森特（Scott Bessent）22日受訪時表示，政府將聽從法院指示行事。

隨著關稅受挫，川普已宣布改為援引1974年《貿易法》第122條課徵15%全球性關稅，但此措施最長期限僅150天，若要延長則需國會批准。

儘管最高法院裁決中，並未指示明確的退費機制，但貿易律師認為，國際貿易法院最終可能建立全面性退費機制，讓所有進口商都能申請。