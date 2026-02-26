　
國際

川普快還錢！1300億關稅「退費戰開打」　至少1800間企業提告

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普關稅政策受挫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」被美國最高法院推翻後，在企業界掀起一股退費大戰。《華爾街日報》指出，該政策實施10個月以來進帳至少1300億美元，但如今已有至少1800間企業向法院提出退費訴訟。

1800間企業喊告　掀起關稅訴訟潮

報導指出，對川普政府提出退費訴訟的1800間企業，包括好市多（Costco）、固特異輪胎（Goodyear）、聯邦快遞（FedEx）等知名公司。律師們預測，隨著各大企業追討失效的關稅稅款，將會出現新一波訴訟潮。

美國海關及邊境保衛局（CBP）統計，截至去年12月10日，至少30.1萬個進口商受到對等關稅影響。聯邦訴訟律師塞利格曼（Matthew Seligman）形容，川普關稅訴訟案數量，堪比石棉接觸受害者過去數十年來提出的數千起訴訟，只不過「全都發生在同一時間。」

▼位於紐約市的美國國際貿易法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼位於紐約市的美國國際貿易法院（Court of International Trade）。（圖／達志影像／美聯社）

負責處理這些案件的是美國國際貿易法院（CIT），但過去從未出現過那麼多案件當事人，以及如此龐大的金額。

不過，並非所有企業都有能力提告。華府報關代理人丹尼爾斯（Kimberly Daniels）透露，她有20個客戶尋求退還2200美元到700萬美元（約新台幣7萬元至2.2億元）不等的關稅款項，但只有規模最大的上市公司有財力聘請律師提告，「我只能告訴他們，希望海關做對的事，把錢退回來。」

退費機制怎麼走？最高法院未明說

川普批評大法官未在判決中說明退款措施，被問及是否退款時回應，「我們沒討論這個，但我們接下來5年都會在法院打官司。」財政部長貝森特（Scott Bessent）22日受訪時表示，政府將聽從法院指示行事。

隨著關稅受挫，川普已宣布改為援引1974年《貿易法》第122條課徵15%全球性關稅，但此措施最長期限僅150天，若要延長則需國會批准。

儘管最高法院裁決中，並未指示明確的退費機制，但貿易律師認為，國際貿易法院最終可能建立全面性退費機制，讓所有進口商都能申請。

02/24 全台詐欺最新數據

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

台北市長蔣萬安拋出3月1日起推動「育兒減少工時計畫」試辦，設籍台北、家有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，由北市府補助企業8成工資，引發家長與企業界熱烈討論。面對不少疑問，包括到底兼職員工是否為補助對象？有2名子女可以減2小時工時嗎？雙親在同公司工作，親自接送同一名子女，可以分別申請嗎？到底由誰申請以及怎麼申請？台北市勞動局今（26日）也做出說明。

協助業者退稅？　行政院：持續與美溝通確保台產業有最佳待遇

協助業者退稅？　行政院：持續與美溝通確保台產業有最佳待遇

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

美國最高法院判決後　台灣更應通過對等貿易協議

美國最高法院判決後　台灣更應通過對等貿易協議

傳白宮傾向「以色列先攻伊朗」　盤算曝光

傳白宮傾向「以色列先攻伊朗」　盤算曝光

