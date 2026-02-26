　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安25日宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。對此，媒體人黃揚明今（26日）分析，為什麼蔣萬安必須對「少子化」議題出招？很簡單，因為台北市人口減少率是六都之首、更是除了金門、馬祖以外，最高的行政區，更重要的是「遷出」也遠大於「遷入」。蔣萬安陸續推出「友善家長」政策，是否能有絕對吸力，仍待驗證，但面對「脫北」潮流，行政部門不能不做。

黃揚明表示，從「國中小免費營養午餐」到「育兒家長彈性減1小時工時」，台北市長蔣萬安今年起頻出招，為什麼都是他出手？

黃揚明表示，很簡單，因為台北市的人口減少率是六都之首、更是除了金門、馬祖以外，最高的行政區。台北市的人口2024年底是約249萬人，2025年底約243.9萬，減少5.1萬人，人口減少比率達2.06％，在六都中遙遙領先人口減少第2名的高雄市（年減1.2萬人、減少率0.47％）。

黃揚明指出，台北市不僅是高齡（65歲以上人口比率台北市24.26%，是全國最高）、少子（去年死亡1.96萬、出生1.27萬），更重要的是「遷出」也遠大於「遷入」，例如去年遷出15.8萬人、遷入11.4萬。所以人口負成長只會更加惡化。

黃揚明認為，蔣萬安陸續推出的「友善家長」政策，對外來人口遷入是否能有絕對的吸力，仍待驗證，但面對「脫北」潮流，行政部門寧可多做，不能不做。

黃揚明強調，但若無法處理「房價過高」等結構性課題，恐怕北市人口結構短期內要有所突破，難度極高。

▼黃揚明。（圖／《豈有此呂》

▲▼黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

卓榮泰令各部會不提供李貞秀資料　民眾黨團批：已成現代趙高集團

蔣萬安拋育兒減工時害同事「狂加班」？　北市：企業需協調糾紛

賴清德國情報告擬採統問統答　賴士葆籲珍惜機會：來了就是大加分

蔣萬安推育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市：只是試辦

為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

卓榮泰令各部會不提供李貞秀資料　民眾黨團批：已成現代趙高集團

蔣萬安拋育兒減工時害同事「狂加班」？　北市：企業需協調糾紛

賴清德國情報告擬採統問統答　賴士葆籲珍惜機會：來了就是大加分

蔣萬安推育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市：只是試辦

為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

谷歌TPU引領ASIC布局　今年全球八大CSP合計資本支出破7100億美元

新冠疫苗免費打到4月、肝病照護增收2類患者　衛福部3月推6新制

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

政治熱門新聞

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

李貞秀陸配身份延燒　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

賴清德徵詢選桃園市長？　王義川鬆口：什麼可能都有、讓我再想一下

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大

更多熱門

相關新聞

育兒減工時害慘單身者？　北市：企業要協調

育兒減工時害慘單身者？　北市：企業要協調

台北市長蔣萬安昨日拋出全台首創的「育兒減少工時」試辦計畫，但消息一出卻讓許多上班族質疑，那是在懲罰單身者？工作都留單身者做？以及戶籍非北市的同事要幫忙多分擔？引發公平性討論。北市勞動局長王秋冬今（26日）回應，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴。市府人士也說，該政策是鼓勵性質沒有強制性，因此若有糾紛，需要企業自行協調，進而創造友善育兒職場環境。

育兒減工時預算僅550萬？　北市：只是試辦

育兒減工時預算僅550萬？　北市：只是試辦

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

關鍵字：

蔣萬安台北市黃揚明育兒減少工時國民黨少子化

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面