為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

台北市長蔣萬安25日宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。對此，媒體人黃揚明今（26日）分析，為什麼蔣萬安必須對「少子化」議題出招？很簡單，因為台北市人口減少率是六都之首、更是除了金門、馬祖以外，最高的行政區，更重要的是「遷出」也遠大於「遷入」。蔣萬安陸續推出「友善家長」政策，是否能有絕對吸力，仍待驗證，但面對「脫北」潮流，行政部門不能不做。

黃揚明表示，從「國中小免費營養午餐」到「育兒家長彈性減1小時工時」，台北市長蔣萬安今年起頻出招，為什麼都是他出手？

黃揚明表示，很簡單，因為台北市的人口減少率是六都之首、更是除了金門、馬祖以外，最高的行政區。台北市的人口2024年底是約249萬人，2025年底約243.9萬，減少5.1萬人，人口減少比率達2.06％，在六都中遙遙領先人口減少第2名的高雄市（年減1.2萬人、減少率0.47％）。

黃揚明指出，台北市不僅是高齡（65歲以上人口比率台北市24.26%，是全國最高）、少子（去年死亡1.96萬、出生1.27萬），更重要的是「遷出」也遠大於「遷入」，例如去年遷出15.8萬人、遷入11.4萬。所以人口負成長只會更加惡化。

黃揚明認為，蔣萬安陸續推出的「友善家長」政策，對外來人口遷入是否能有絕對的吸力，仍待驗證，但面對「脫北」潮流，行政部門寧可多做，不能不做。

黃揚明強調，但若無法處理「房價過高」等結構性課題，恐怕北市人口結構短期內要有所突破，難度極高。

