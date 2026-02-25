年後崩潰！護理師一家7口5人中B流　9月嬰染黴漿菌「咳到不喝奶」

▲一名護理師一家7口5人感染B型流感，其中9月大的嬰兒還染黴漿菌，遭到雙重夾擊。（圖／亞大附醫）



記者游瓊華／台中報導

年假剛結束，不少民眾陸續出現感冒症狀，連醫護人員都沒躲過！一名護理師「阿雲」剛開工不久，就出現狂咳、發燒、全身痠痛等症狀，家中7口人更有4人上演同樣戲碼，連9個月大女嬰咳到「連牛奶都不喝」，經檢查發現原來是同時感染B型流感與黴漿菌肺炎，形成雙重夾擊，導致病情加劇，醫師呼籲，一旦出現呼吸急促、嘴唇發紫或精神萎靡等情形，務必立即就醫。

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳德慶表示，門診明顯觀察到年節過後呼吸道感染個案攀升，尤其過年期間親友頻繁往來，開工後幼兒園與學校陸續開學，病毒容易透過飛沫與接觸迅速傳播，尤其是黴漿菌、流感、呼吸道融合病毒、腸病毒等呼吸道病菌。

以黴漿菌肺炎為例，陳德慶指出，黴漿菌屬於非典型病原菌，全年皆可能發生，但在季節交替與氣溫變化明顯時較為活躍，好發於學齡兒童與青少年，近年也逐漸出現在幼兒族群，由於黴漿菌感染初期症狀較不明顯，多為持續乾咳與低燒，因此也被形容是「會走路的肺炎」，咳嗽時間可能長達兩至三週，甚至出現咳到嘔吐或胸悶情形。

陳德慶指出，一旦此時延誤就醫病情惡化，又遭到流感病毒破壞呼吸道黏膜後，形成混合感染，患者就會出現反覆高燒與劇烈咳嗽症狀，夜間症狀尤為嚴重，導致全家睡眠品質大幅下降，「走路的肺炎」就會變身為「狂奔的肺炎」。

以患者「阿雲」為例，上個月開始有家人出現咳嗽，但因過年期間全家都一起幫忙雜務，導致陸續被感染，她自述「一家七口有五人中鏢」，就醫檢驗才發現原來是B型流感與黴漿菌肺炎「包牌」，不禁大嘆說：「連買彩券都沒這麼好運」！

陳德慶提醒，B型流感症狀多半來得又急又重，包括突發性高燒、全身痠痛、畏寒、頭痛與明顯倦怠，幼童可能表現則為精神不佳、食慾下降甚至嘔吐，又以五歲以下幼兒、65歲以上長者、孕婦與慢性病患者屬於高風險族群，若未及時治療，可能併發肺炎或中耳炎。