12年蟬聯PM2.5全國最低　台東環境治理成果亮眼

▲台東穩居空氣品質冠軍。

記者楊晨東／台東報導

「在台東，呼吸也是一種享受。」依據環境部空氣品質監測站114年全年統計資料顯示，台東縣政府轄內空氣品質持續維持全國領先水準，全年空氣品質指標（AQI）平均值為38.8，臭氧8小時平均值亦為全台最低，兩項指標雙雙居冠；細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度更已連續12年全國第一，展現穩定且優異的環境治理成果，鞏固「全台空氣最清新城市」地位。

台東縣政府表示，縣政發展以「慢經濟」、「永續旅遊」及「低碳生活」為核心方向，並將優質空氣環境視為城市永續發展的重要基礎。透過推動綠色運輸、污染源頭減量與環境友善治理策略，結合低工業污染、高自然覆蓋率及純淨生活環境等優勢，兼顧觀光發展、產業永續與居民健康。縣府並強化跨局處合作與空氣品質管理機制，穩定維持良好表現，使台東成為宜居與旅遊首選城市。

在具體措施方面，台東縣於113年底引進公共自行車系統YouBike，投入1,120輛YouBike 2.0及2.0E電輔車，藉由提高電輔車比例，鼓勵民眾減少使用燃油機車。同時持續維運62處機車排氣定檢站，並推動偏鄉巡迴定檢服務，全縣定檢率達9成以上，有效降低機車黑煙與污染排放。

此外，自114年7月起加嚴「鹿野高台空氣品質維護區」管制措施，導入車牌辨識系統全天候監測，限制未取得合格標章之四期以上柴油車及老舊大客車進入；並公告綠島全鄉為全國首座離島空氣品質維護區，從源頭管制高污染燃油機車登島。

環保局表示，未來將持續爭取中央資源並深化跨域合作，導入智慧監測技術，精進污染防制策略，逐步朝向世界衛生組織空氣品質指引（WHO AQG）目標邁進。同時呼籲民眾從日常生活落實綠色運輸、節能減碳與污染減量行動，共同維護得來不易的優質空氣環境，攜手打造健康、宜居且永續發展的城市未來。