地方 地方焦點

台東縣府推動職安衛輔導團　打造安心安全職場

▲台東縣府深化職業安全衛生輔導機制。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府深化職業安全衛生輔導機制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府於農曆春節9天連續假期結束後，持續將職業安全衛生列為重要施政重點。23日為開工日，縣府強調，將秉持「預防重於事後、輔導優先於處罰」原則，推動「職業安全衛生輔導團」機制，主動納入中小企業及小型工地，協助事業單位強化安全管理，全面守護勞工職場安全與健康。

縣長饒慶鈴表示，職業安全是保障勞工生命健康的基礎工程，也是政府責無旁貸的重要任務。縣府持續透過專業輔導，協助事業單位提前辨識風險、改善工作環境，讓勞工能在安全無虞的場域中安心工作。藉由公私協力與專業支持，逐步建立職場安全文化，成為守護勞工及其家庭的重要關鍵。

縣府指出，已將職業安全納入重要勞工政策核心，透過持續性輔導與宣導，協助事業單位從源頭建立完善的安全管理制度，並深化職安輔導量能，全面提升職場安全水準。

社會處說明，近年《職業安全衛生法》相關法令持續修正，強化高風險作業管理、承攬作業安全、設備與設施本質安全，以及雇主教育訓練與風險評估責任。透過具專業證照與實務經驗的職業安全衛生輔導團進場協助，協助事業單位掌握法令精神，將法規要求轉化為具體作法，降低企業落實負擔。

社會處長陳淑蘭表示，輔導團透過現場診斷機制，協助事業單位辨識作業流程中的潛在危害，提出具體改善建議，加強勞工教育訓練與作業前告知措施，並強化雇主自主管理能力，使安全措施真正落實於第一線工作現場。

台東縣政府強調，未來將持續推動職安衛輔導與宣導工作，打造更安全、更安心的工作環境，為縣內勞工權益與產業發展奠定穩固基礎。

02/20 全台詐欺最新數據

社會處職場台東

