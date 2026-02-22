神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

▲邱毅認為，以前都說「台灣錢淹腳目」，現在是三代人掙來的家底都被榨乾了。（圖／資料照／記者黃哲民攝）



記者陳俊宏／綜合報導

美國最高法院裁定，總統川普動用緊急權力課徵的多項關稅違法。對此，前立委邱毅認為，神明示警台灣出了史無前例的災星，「台灣人民要經歷一場被淘空的災劫，真是天作孽猶可活，自作孽不可活，自己選出這個寶貝災星，就難逃此一劫數。」

紅繩抖動 神明示警

邱毅21日在臉書說，其實在除夕那天，國民黨主席鄭麗文在法鼓山時，神明已經在向台灣人民示警了，很多人問鄭麗文手中的紅繩為什麼抖動？答案很可能就是神明透過鄭麗文在示警。

▼鄭麗文除夕出席法鼓山祈福儀式時，手中的紅繩異常抖動，引發各界議論。（圖／翻攝／法鼓山臉書）



「台灣出了史無前例的災星」

邱毅指出，神明想示警什麼？示警台灣出了史無前例的災星，台灣人民要經歷一場被淘空的災劫，真是天作孽猶可活，自作孽不可活，自己選出這個寶貝災星，就難逃此一劫數。

邱毅提到，災星還厚顏無恥自稱「財神爺」，大年初一台南武廟前的噴吐，也讓人感覺不可思議，祭典主委也是熟知人事禮數的長者，怎會出現如此突兀異常的舉動，難道也是另類的上天示警，關帝聖君透過主委來示警？

▼賴清德大年初二到台南武廟祈福，意外遭主委嘔吐物噴濺。（圖／記者吳奕靖翻攝）



「拿台灣民脂民膏討好川普這幫子強盜」



邱毅表示，美國最高法院裁定川普關稅違法，必須退稅1750億美元，美國經濟大災難來了；川普氣炸，在記者會吐了真言，又提到台灣的半導體產業，直言有了關稅壓力，才能逼得台積電變成美積電，這就是一場大壞蛋遇上大蠢蛋的醜劇。

邱毅說，現在回想行政院副院長鄭麗君與美國簽了協議，總統賴清德和行政院長卓榮泰的記者會，你不覺得格外諷刺嗎？那時誇耀關稅降到15%的成績，其實已上了川普的賊船，拿著台灣的民脂民膏，來討好川普這一幫子強盜。

邱毅寫道，把記憶再重刷一遍，不覺得整個過程都很可笑嗎？只是這是無可奈何的苦笑；以前都說「台灣錢淹腳目」，現在是三代人掙來的家底都被榨乾了。