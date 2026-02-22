　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

▲▼國民黨前立委邱毅被金溥聰提告求償100萬元，5日到台北地院出庭，笑稱兵來將擋、水來土淹。（圖／記者黃哲民攝）

▲邱毅認為，以前都說「台灣錢淹腳目」，現在是三代人掙來的家底都被榨乾了。（圖／資料照／記者黃哲民攝）

記者陳俊宏／綜合報導

美國最高法院裁定，總統川普動用緊急權力課徵的多項關稅違法。對此，前立委邱毅認為，神明示警台灣出了史無前例的災星，「台灣人民要經歷一場被淘空的災劫，真是天作孽猶可活，自作孽不可活，自己選出這個寶貝災星，就難逃此一劫數。」

紅繩抖動 神明示警

邱毅21日在臉書說，其實在除夕那天，國民黨主席鄭麗文在法鼓山時，神明已經在向台灣人民示警了，很多人問鄭麗文手中的紅繩為什麼抖動？答案很可能就是神明透過鄭麗文在示警。

▼鄭麗文除夕出席法鼓山祈福儀式時，手中的紅繩異常抖動，引發各界議論。（圖／翻攝／法鼓山臉書）

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

「台灣出了史無前例的災星」

邱毅指出，神明想示警什麼？示警台灣出了史無前例的災星，台灣人民要經歷一場被淘空的災劫，真是天作孽猶可活，自作孽不可活，自己選出這個寶貝災星，就難逃此一劫數。

邱毅提到，災星還厚顏無恥自稱「財神爺」，大年初一台南武廟前的噴吐，也讓人感覺不可思議，祭典主委也是熟知人事禮數的長者，怎會出現如此突兀異常的舉動，難道也是另類的上天示警，關帝聖君透過主委來示警？

▼賴清德大年初二到台南武廟祈福，意外遭主委嘔吐物噴濺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 祀典武廟主委林培火突然嘔吐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「拿台灣民脂民膏討好川普這幫子強盜」

邱毅表示，美國最高法院裁定川普關稅違法，必須退稅1750億美元，美國經濟大災難來了；川普氣炸，在記者會吐了真言，又提到台灣的半導體產業，直言有了關稅壓力，才能逼得台積電變成美積電，這就是一場大壞蛋遇上大蠢蛋的醜劇。

邱毅說，現在回想行政院副院長鄭麗君與美國簽了協議，總統賴清德和行政院長卓榮泰的記者會，你不覺得格外諷刺嗎？那時誇耀關稅降到15%的成績，其實已上了川普的賊船，拿著台灣的民脂民膏，來討好川普這一幫子強盜。

邱毅寫道，把記憶再重刷一遍，不覺得整個過程都很可笑嗎？只是這是無可奈何的苦笑；以前都說「台灣錢淹腳目」，現在是三代人掙來的家底都被榨乾了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台連下4天！　溼答答時間曝
賈吉雙響、瓊斯炸裂！洋基20比3狂電老虎　李灝宇敲安
深夜救命聲！轎車撞民宅大火　駕駛受困45%燒燙傷
老高驚爆逃稅遭罰18億！傳被扣留　網揪疑點喊太假
3波鋒面接力！　後面「雨更大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

黑暗水道的引路人！點頭員葉軒甫一「點」守護視障泳將

全台連下4天！　溼答答時間曝

忘記排氣定檢小心機車牌照被註銷！　3步驟重新申領

法拉利「Daytona SP3升級方案」問世！限量超跑動力＆聲浪更生猛

2月22日星座運勢／牡羊創業收益大豐收！　金牛出門必遇極品桃花

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

政治熱門新聞

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

川普加徵關稅　卓榮泰回應了

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

更多熱門

相關新聞

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。對此，前立委邱毅今（21日）表示，這是自己早預期的結果，所以建議賴清德政府採「拖字訣」，現在回頭來看，付出的代價顯得愚蠢無比，現在川普要收拾殘局，按最高法院裁定，要退還1750億的稅，更嚴重的是川普領導威信掃地，對共和黨的期中選舉形成致命傷害，看來川普在年底選舉後，成為跛鴨總統的局面，是很難避免的結果。

林國成罵賴清德三字經遭起訴　邱毅轟：哪個做總統的沒被罵過？

林國成罵賴清德三字經遭起訴　邱毅轟：哪個做總統的沒被罵過？

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

關鍵字：

邱毅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面