政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記者陳俊宏／綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，今天凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。對此，前立委邱毅認為，總統賴清德是為AIT處長谷立言洩憤，司法檢調操控在賴的手裡，賴玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，「總之當下就把你玩死玩絕」。

▼高金素梅凌晨身體不適，離開北檢時，低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

邱毅原預測會砍向黃國昌

邱毅在臉書說，他早預測立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅，高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴。」

邱毅表示，前幾天高金素梅直接罵了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。

▼邱毅說，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅。」（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 黃國昌新北掃市場啟動-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

「賴清德要為谷立言洩憤」

邱毅指出，高金素梅因此怒斥谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤，司法檢調操控在賴的手裡，「他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。」

邱毅認為，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞得你社會性死亡、政治性死亡，「總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。」

▲▼快訊／高金素梅限制出海出境　涉案17人名單一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲▼高金素梅限制出海出境，涉案17人名單一次看。（AI協作圖／點圖可放大／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲▼快訊／高金素梅限制出海出境　涉案17人名單一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

每天「2杯咖啡+2杯茶」　醫：失智風險砍32%
為1500元日薪！　2寶媽代價要關11個月
威力彩上看13.5億！命理師曝買彩券3招「衝高中獎運」
快訊／蛇年封關！台積電翻紅刷1900天價　台股大漲衝新高
快訊／高金素梅涉貪案　「Matzka」岳父聲押禁見

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

林楚茵、吳沛憶踏進波蘭國會　會議主席歷史首次介紹台灣立委

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

中國官媒轟文總春節用字沒「Chinese」　網發現中國外交部也是！

快訊／激戰！民進黨2026六都議員登記名單出爐　共24選區預計初選

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　推進國防預算

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

高金素梅邱毅黃國昌賴清德

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

