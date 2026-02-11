高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記者陳俊宏／綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，今天凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。對此，前立委邱毅認為，總統賴清德是為AIT處長谷立言洩憤，司法檢調操控在賴的手裡，賴玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，「總之當下就把你玩死玩絕」。

▼高金素梅凌晨身體不適，離開北檢時，低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）



邱毅原預測會砍向黃國昌



邱毅在臉書說，他早預測立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅，高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴。」

邱毅表示，前幾天高金素梅直接罵了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。

▼邱毅說，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅。」（圖／記者黃克翔攝）

「賴清德要為谷立言洩憤」

邱毅指出，高金素梅因此怒斥谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤，司法檢調操控在賴的手裡，「他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。」

邱毅認為，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞得你社會性死亡、政治性死亡，「總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。」

▲▼高金素梅限制出海出境，涉案17人名單一次看。（AI協作圖／點圖可放大／記者柯沛辰製作，經編輯審核）