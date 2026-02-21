邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。對此，前立委邱毅今（21日）表示，這是自己早預期的結果，所以建議賴清德政府採「拖字訣」，現在回頭來看，付出的代價顯得愚蠢無比，現在川普要收拾殘局，按最高法院裁定，要退還1750億的稅，更嚴重的是川普領導威信掃地，對共和黨的期中選舉形成致命傷害，看來川普在年底選舉後，成為跛鴨總統的局面，是很難避免的結果。

邱毅表示，美國最高法院裁定川普的關稅政策違法，必須退還已收取的1750億美元稅款。川普曾要脅大法官，若裁定違法，將是美國經濟的大災難，可能是因為這個因素，使這個終極判決拖延了很久，最後是以6比3裁定違法，代表有3位大法官屈從於川普的壓力。

邱毅指出，其實這是自己早預期的結果，所以建議賴清德政府採「拖字訣」，現在回頭來看，所謂美國關稅降到15%，變得毫無意義，而當初為了關稅降低至15%付出的代價，例如對美投資5000億美元、農漁牧產品的市場開放、台積電擴大美國投資，就顯得愚蠢無比。

邱毅提到，韓國以國會做為對美談判的黑臉，一再拖延兩個談判重點，即市場開放與3500億美元投資的時程。賴清德曾公開批評韓國，還拿來警告台灣立法院，要以韓國惹怒川普為戒，其實自己那時就說，李在明的操作是正確的，反倒是賴清德完全沉不住氣，讓台灣吃了大虧。

邱毅指出，大陸在中美談判也因此取得優勢，經過美國最高法院的裁決，對等關稅和芬太尼引起的關稅都沒有了，川普對中國的關稅戰可說全面潰敗。

邱毅認為，現在川普要收拾殘局，按最高法院裁定，川普要退還1750億美元的關稅，更嚴重的是川普領導威信掃地，對共和黨的期中選舉更形成致命傷害，看來川普在年底中期選舉後，成為跛鴨總統的局面，是很難避免的結果。

▼國民黨前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）