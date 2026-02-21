像人生審查會！最討厭親戚問「2種問題」全場怒：有夠沒禮貌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年走春、回老家拜年明明應該放鬆，卻總會遇到讓人瞬間「蛤？好喔？」的無言時刻。Dcard就發起討論，想問其他人有沒有被親戚問句連發、被拿來比較、莫名被要求配合，或是在塞車與聚餐之間被迫社交的情況。話題釣出一票把不敢當場翻白眼的委屈丟上網吐槽，反而成了連假最有共鳴的話題。

Dcard小天使發起「馬年特搜」活動，主題就是蒐集大家過年最傻眼的瞬間；貼文提到，不論是回老家和親戚吃飯敘舊、景點人擠人走春、跟另一半見家長，或是被困在國道動彈不得，只要人與人密集交流，就容易遇到那種「Are you serious？」的場面。

原文也整理出不少常見情境，包含親戚家人篇的「被問候地獄」與「被比較」、各種奇葩要求與荒謬場景，甚至還有「雙標時刻」；交通出遊篇則是塞車塞到懷疑人生、路上三寶嚇人；社交篇像同學會變炫耀大會、另一半不幫忙說話；日常生活篇也有鄰居一早放鞭炮、作息全亂、年菜吃到第5天快吐了，以及過年還得處理公事等。

超討厭被問薪水、感情 一票嘆：像人生審查會

貼文一出，底下網友紛紛留言，許多人秒答跟「薪水」有關的話題讓人很無語，「『現在薪水多少？』明明只是來吃年夜飯，卻像參加人生審查會，薪水少是要補助我嗎」、「年終多少？紅包包多少？」「做什麼工作？薪水年終多少？」

另外，感情話題也是不少人心中的地雷，「過年期間一直被問怎麼還沒交女朋友」、「『你的男友還是同一個嗎？』我：？？？？真的有夠沒禮貌」、「長輩問說什麼時候要結婚？也快要30老大不小了，有沒有這方面規劃呀？對方家長不急嗎？生育最佳期限也差不多要過了欸，該提上日程了」、「男朋友住哪裡？做什麼的？在一起多久？年終多少？什麼時候要結婚？」