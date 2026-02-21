　
生活 生活焦點

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

▲▼失眠,睡覺,午休,躺,睡。（圖／記者嚴云岑攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人超愛滑Threads（脆），看到有共鳴的話題都能跟陌生人聊上兩句。就有網友今（21）日發文「今天是台灣人集體失眠嗎？」釣出許多人+1，「我也是，一年失眠不超過一次，居然就是今天失眠」、「兩點睡六點醒，現在一整個無力。」其中有人打趣，「想到再過兩天要開工了，集體失眠」，話題引發熱論。

原PO在Threads發問「今天是台灣人集體失眠嗎」，沒想到貼文一出立刻釣出一票脆友驚呼，「對啊！為什麼睡不著」、「真的，今天完全睡不著」、「真的！怎麼會這樣，平常睡到11:00-12:00的現在居然起床了」、「真的失眠，4、5點就睡不著了，平常睡到9點多，今天怎麼回事」、「昨晚那是真難睡。」

也有網友笑說，「我在分秒必爭的揮霍屬於自己假期時光」、「想到再過兩天要開工了，集體失眠」、「提起勇氣迎向下週一」、「可能是因為快開學了，大家最近都太燥了，但是開學當天應該更多失眠的」、「假期就是要分秒必爭」、「今天開工，昨天真的失眠，到我睡著不知道幾點了。」

2026年還有八大連假

一、228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

二、兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

三、勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

四、端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

五、中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

六、國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

七、光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

八、行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

02/20 全台詐欺最新數據

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

