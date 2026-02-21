　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年剩2天！一票人崩潰　網驚「等放8大連假」：又要跨年了

▲九份,九份旅遊,九份紅燈籠祭,九份金礦博物館第六代曾譯嫻,阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲年假9天連假，就剩今明2天了。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

準備收心了！一名網友表示，9天連假一轉眼只剩今明兩天，想到要上班崩潰喊「不能接受！」貼文掀起共鳴，網友直呼假期都在拜年、熬夜中度過，完全不夠用。不過也有人正能量安慰，開工後還有228等八大連假可期待，幾乎每月都有假放，一路放完代表著2026年又要過完了。

一名網友在Threads哀號，今年難得放到連續9天長假，原本還覺得時間很多，沒想到一轉眼只剩今、明兩天，想到再過兩天就要回去上班，心情瞬間跌到谷底，直呼「我真的不能接受！」

不過，也有網友正能量發文直呼，「開學後就是等8大連假，放完就又要跨年了」，包括228連假、兒童清明節、勞動節、端午節、中秋教師節、國慶日、光復節、行憲紀念日。

上述文章曝光後，引發網友熱議，「廢了7天了，怎麼過那麼快」、「而且整個休假都在親戚家打轉，我更不能接受」、「這兩天都熬到2-3點才睡，根本捨不得睡。時間過好快一下就過7天了」、「我更不能接受，我連假就剩今天而已」、「不喜歡倒數的感覺」、「明天要開工，鬧鐘已定好」。

放完9天心碎　網改喊等8大連假

也有人直呼，「我自行宣布我3/2再開學謝謝」「一整年只剩3、7、8、11月沒放假了 ，除了這四個月份之外都有小確幸」、「2026年就這麼結束了，2027年又要來了」、「幾乎每個月都有放」、「開工後就是等六月出國」、「嘉義縣的朋友4月還有一禮拜連假」。

2026年還有八大連假：

一、228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

二、兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

三、勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

四、端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

五、中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

六、國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

七、光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

八、行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

▲▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曾勸賴政府等待美最高法院判決　前副閣揆：可惜未獲採用
獨／吸金逾50億！　主嫌正面照曝光
好市多贏了！川普關稅違法　零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」
川普祭10%全球關稅　豁免清單公布
Makiyo指南宮走春「員工都跑來」關切！　原因藏洋蔥
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

【高雄男亂潑汽油】隨機攔人嗆：罵我肖欸？

2026過年年假連假跨年放假

