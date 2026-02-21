　
    • 　
>
凌晨4點病人喘起來！醫曝春節ICU一幕「6、7人一起救命」感動炸

▲▼ 。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

▲蘇一峰過年期間沒有放假。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節是闔家團圓的日子，但對重症醫護人員來說，可能是更加忙碌的時刻。胸腔科醫師蘇一峰在臉書直呼，「春節重症醫護是不能完全放假」，透露自己除夕值班ICU，初一開設特別感染門診，初四也要值班，幾乎整個年節都在醫院度過，貼文引發討論。

蘇一峰文中寫道，「春節重症醫護是不能完全放假」，語氣平實卻沉重。他表示自己「除夕值班ICU，初一開特別感染門診，初四也是值班」，幾乎全年無休，把假期留在醫院。就在年節期間的凌晨四點，「病人喘起來，小弟判斷緊急趕快插管救命」，情況緊急不容猶豫。

他也在文末標註「#春節的凌晨醫療現場_還能有六七名醫護一起救人」，點出即便是過年時分，仍有一群人堅守崗位，為生命奮戰。貼文曝光後，不少網友湧入留言表達敬意，「令人感動令人尊敬的蘇醫師」、「蘇醫師加油」、「真的非常謝謝蘇醫生及各位辛苦的醫護人員。」

不過，也有網友把話題延伸到醫療人力問題，「是時候提醒賴醫師歸隊了！醫護嚴重不足」，點出醫護長期面臨的人力壓力。蘇一峰沒有長篇大論，只用幾句話交代自己的班表與一場驚險插管，卻讓外界一窺春節醫療現場的緊繃與專業。當團圓成為多數人的節日風景，對重症醫護而言，守住生命，才是最重要的年節任務。

02/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

