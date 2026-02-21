　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安多次被點名是藍營2028挑戰賴清德的人選之一。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

雖然距離2028年總統大選尚有一段時日，但政治圈已有聲音提前點名現任台北市長蔣萬安，認為其可能成為國民黨未來挑戰現任總統賴清德的重要人選。媒體人吳子嘉更直言，若蔣萬安能夠當選，台灣將迎來「完全不一樣的局面」，甚至形容為「光輝十年」。然而，從實際藍營政治運作與蔣本人過去行為模式來看，藍營人士認為，蔣最大的優勢也是他政治行為的制約因素，知道自己要做什麼、何時該做什麼，並且高度節制自己的政治節奏。

避免過早表態選擇保留空間

近期蔣萬安在市政面推動國中小營養午餐全面免費、打造北市為無菸城市等政策，引發社會高度關注。相關政策不僅提升其市政能見度，也被部分政界人士視為蔣萬安累積政治資本、形塑執政能力的重要過程，進而成為外界評估其未來政治發展潛力的觀察指標。

在政界與學界的討論中，蔣萬安也多次被點名為「下一代藍營重要政治人物」，被認為在政黨整合、基層組織經營與形象塑造上具有相當可塑性。除了主流政治評論之外，近期連命理圈、社群平台的討論，也開始將蔣萬安與2028年更長遠的總統選舉時程連結，顯示其政治聲量確實有明顯升溫跡象。

不過，若回到蔣萬安過去的實際行為模式來看，他的政治節奏與自我定位，似乎並未完全與外界加速點名2028年的期待同步。藍營人士指出，蔣萬安一向避免過早表態，對於尚未到來的政治布局，選擇保留空間、穩步前行。

該名人士分析，這樣的特質早在蔣萬安擔任立法委員期間便已顯現。2018年時，儘管黨內已有聲音點名他參選台北市長，但蔣萬安當時態度並不積極，反而多次強調應專注於立委角色，扮演在野黨監督力量。他當時受訪直言，「我會繼續發揮、扮演在野黨強力抗衡的監督力量……我不會參加2018台北市長選舉。」這段發言，也被藍營內部視為他對政治定位與時機掌握的代表性案例。

▲▼ 蔣萬安捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安有其既有的政治節奏，不隨外在情勢起舞。（圖／記者徐文彬攝）

從選戰層面來看，根據近期民調，蔣萬安在2026年台北市長選舉中，對上綠營潛在對手仍維持穩健領先。藍營人士指出，這不僅反映其在首都的地方政治能量，也形塑出其未來政治路徑的重要基礎。在此情勢下，蔣萬安是否會在尚未完成連任、施政成果仍在累積階段，就提前投入2028年總統戰局，黨內普遍持保留看法。

2028年總統之路未必是最優先選項

藍營人士進一步分析，對於一名重視政治節奏的政治人物而言，穩定治理首都、鞏固地方支持基礎，並逐步累積跨族群與全國性認同，往往比過早投入全國選戰更具長期戰略意義。綜合目前政治態勢與蔣萬安自身風格，外界所點名的2028年總統之路，未必是他當下最優先的選項。

該人士指出，個人性格的節制、對時機的判斷，以及地方連任與黨內制度性安排等因素，都將影響蔣萬安未來的選擇。換言之，不排除在完成市政歷練與政治布局後，蔣萬安更可能在2032年的總統戰局中，以更成熟、完整的政治履歷，成為藍營評估的重要選項之一。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美示警「5種食物」別放冰箱門！　雞蛋放蛋架壞更快
快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒
黃曉明遭爆「澳門豪賭輸47億」　親曝內幕
不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回
回顧《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰！上萬訓練家到台南...還有光雕秀

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

台人40%有睡眠障礙　醫推「地中海飲食」助眠：還能減輕憂鬱

蘋果、香蕉是催熟神器　農業部：5種水果採收後無法熟成

收假日國道11處地雷路段快看　國5北上估塞10小時

改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

政治熱門新聞

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

川普關稅遭否決　國民黨拋4呼籲：政府應速確認台美ART是否有效

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

川普關稅被擋後另加徵10%　行政院：初判對我國衝擊影響有限

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

更多熱門

相關新聞

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

2026、2028大選備受矚目，學者鈕則勳今(20日)分析，藍營原本極可能定於一尊的台中市長盧秀燕能量仍強，但黨內可能挑戰者已漸浮上檯面，包括台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文。他也分析這4人優缺點，直言「盧蔣競合、韓鄭伺機而動」，2028藍營四強爭鋒，已然揭開序幕。

2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

找大咖助攻！徐欣瑩合體蔣萬安拜年　喊話2026「萬事安欣」　

找大咖助攻！徐欣瑩合體蔣萬安拜年　喊話2026「萬事安欣」　

山豬窟掩埋場大火濃煙3小時撲滅　蔣萬安：無毒但有異味

山豬窟掩埋場大火濃煙3小時撲滅　蔣萬安：無毒但有異味

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

初一走春文昌宮　蔣萬安：大寶今年要會考也要來拜

關鍵字：

2028藍營人蔣萬安政治

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面