被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

▲台北市長蔣萬安多次被點名是藍營2028挑戰賴清德的人選之一。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

雖然距離2028年總統大選尚有一段時日，但政治圈已有聲音提前點名現任台北市長蔣萬安，認為其可能成為國民黨未來挑戰現任總統賴清德的重要人選。媒體人吳子嘉更直言，若蔣萬安能夠當選，台灣將迎來「完全不一樣的局面」，甚至形容為「光輝十年」。然而，從實際藍營政治運作與蔣本人過去行為模式來看，藍營人士認為，蔣最大的優勢也是他政治行為的制約因素，知道自己要做什麼、何時該做什麼，並且高度節制自己的政治節奏。

避免過早表態選擇保留空間

近期蔣萬安在市政面推動國中小營養午餐全面免費、打造北市為無菸城市等政策，引發社會高度關注。相關政策不僅提升其市政能見度，也被部分政界人士視為蔣萬安累積政治資本、形塑執政能力的重要過程，進而成為外界評估其未來政治發展潛力的觀察指標。

在政界與學界的討論中，蔣萬安也多次被點名為「下一代藍營重要政治人物」，被認為在政黨整合、基層組織經營與形象塑造上具有相當可塑性。除了主流政治評論之外，近期連命理圈、社群平台的討論，也開始將蔣萬安與2028年更長遠的總統選舉時程連結，顯示其政治聲量確實有明顯升溫跡象。

不過，若回到蔣萬安過去的實際行為模式來看，他的政治節奏與自我定位，似乎並未完全與外界加速點名2028年的期待同步。藍營人士指出，蔣萬安一向避免過早表態，對於尚未到來的政治布局，選擇保留空間、穩步前行。

該名人士分析，這樣的特質早在蔣萬安擔任立法委員期間便已顯現。2018年時，儘管黨內已有聲音點名他參選台北市長，但蔣萬安當時態度並不積極，反而多次強調應專注於立委角色，扮演在野黨監督力量。他當時受訪直言，「我會繼續發揮、扮演在野黨強力抗衡的監督力量……我不會參加2018台北市長選舉。」這段發言，也被藍營內部視為他對政治定位與時機掌握的代表性案例。

▲蔣萬安有其既有的政治節奏，不隨外在情勢起舞。（圖／記者徐文彬攝）



從選戰層面來看，根據近期民調，蔣萬安在2026年台北市長選舉中，對上綠營潛在對手仍維持穩健領先。藍營人士指出，這不僅反映其在首都的地方政治能量，也形塑出其未來政治路徑的重要基礎。在此情勢下，蔣萬安是否會在尚未完成連任、施政成果仍在累積階段，就提前投入2028年總統戰局，黨內普遍持保留看法。

2028年總統之路未必是最優先選項

藍營人士進一步分析，對於一名重視政治節奏的政治人物而言，穩定治理首都、鞏固地方支持基礎，並逐步累積跨族群與全國性認同，往往比過早投入全國選戰更具長期戰略意義。綜合目前政治態勢與蔣萬安自身風格，外界所點名的2028年總統之路，未必是他當下最優先的選項。

該人士指出，個人性格的節制、對時機的判斷，以及地方連任與黨內制度性安排等因素，都將影響蔣萬安未來的選擇。換言之，不排除在完成市政歷練與政治布局後，蔣萬安更可能在2032年的總統戰局中，以更成熟、完整的政治履歷，成為藍營評估的重要選項之一。

