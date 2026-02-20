2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

▲2025年底前10大熱門議題。（圖／時局提供）



記者陶本和／台北報導

適逢農曆春節初四（20日），回顧過去一年熱門的政治議題，根據網路聲量觀察站「時局」的統計，2025年末這段期間，可以發現熱門議題聚焦在制度、行政與政策層面持續累積聲量，逐漸成為社群討論的核心，前10大議題包括：財政收支劃分法修正案、行政院副署、賴清德總統、軍購預算／國防特別預算、年金／年改、禁止小紅書、全民安全指引、國會助理費除罪、中配6改4、國防部資安標案，以及禁止廚餘養豬。

時局表示，政治議題聲量的分布呈現高度集中現象，整體聲量高達330萬。依據數據顯示，整體討論主要由少數高聲量議題拉開差距，其中「財政收支劃分法修正案」以超過59萬筆聲量居於最前段，「行政院副署」與「賴清德總統」相關討論亦分別累積超過51萬筆與44萬筆聲量，形成明顯的高聲量區塊。

時局指出，緊接其後的聲量層級，則由「軍購預算／國防特別預算」與「年金／年改」構成，兩項議題的聲量皆落在43萬筆左右，顯示制度與政策層級議題在該期間內具備持續被討論的條件。「禁止小紅書」在接近年底期間躍上大眾視野，備受青壯年族群矚目，累積超過36萬筆討論，成為中高聲量議題中的主要代表。

時局表示，聲量進一步下探的議題，如「全民安全指引／全民安全手冊」、「國會助理費除罪」與「中配6改4／國籍法」，聲量多集中於15萬至19萬筆之間，討論熱度雖持續出現，但在總量與延續性上已與前段議題拉開距離。聲量後段的「國防部資安標案」與「禁止廚餘養豬」，則多屬於特定事件或政策討論，熱度集中於短時間內未形成長期擴散。

時局指出，從整體數據來看，該期間的政治討論明顯由制度修正與行政相關議題撐起主要聲量結構，前段議題在總量與延續性上皆占據優勢，也使聲量排行呈現出清楚的層級差異。