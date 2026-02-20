　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

▲▼2025年底，前10大熱門議題。（圖／時局提供）

▲2025年底前10大熱門議題。（圖／時局提供）

記者陶本和／台北報導

適逢農曆春節初四（20日），回顧過去一年熱門的政治議題，根據網路聲量觀察站「時局」的統計，2025年末這段期間，可以發現熱門議題聚焦在制度、行政與政策層面持續累積聲量，逐漸成為社群討論的核心，前10大議題包括：財政收支劃分法修正案、行政院副署、賴清德總統、軍購預算／國防特別預算、年金／年改、禁止小紅書、全民安全指引、國會助理費除罪、中配6改4、國防部資安標案，以及禁止廚餘養豬。

時局表示，政治議題聲量的分布呈現高度集中現象，整體聲量高達330萬。依據數據顯示，整體討論主要由少數高聲量議題拉開差距，其中「財政收支劃分法修正案」以超過59萬筆聲量居於最前段，「行政院副署」與「賴清德總統」相關討論亦分別累積超過51萬筆與44萬筆聲量，形成明顯的高聲量區塊。

時局指出，緊接其後的聲量層級，則由「軍購預算／國防特別預算」與「年金／年改」構成，兩項議題的聲量皆落在43萬筆左右，顯示制度與政策層級議題在該期間內具備持續被討論的條件。「禁止小紅書」在接近年底期間躍上大眾視野，備受青壯年族群矚目，累積超過36萬筆討論，成為中高聲量議題中的主要代表。

時局表示，聲量進一步下探的議題，如「全民安全指引／全民安全手冊」、「國會助理費除罪」與「中配6改4／國籍法」，聲量多集中於15萬至19萬筆之間，討論熱度雖持續出現，但在總量與延續性上已與前段議題拉開距離。聲量後段的「國防部資安標案」與「禁止廚餘養豬」，則多屬於特定事件或政策討論，熱度集中於短時間內未形成長期擴散。

時局指出，從整體數據來看，該期間的政治討論明顯由制度修正與行政相關議題撐起主要聲量結構，前段議題在總量與延續性上皆占據優勢，也使聲量排行呈現出清楚的層級差異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彩券行爆滿人！歌手酸「貪財可悲」　釣出台彩主持人反擊
「賴清德春聯」遭破壞！　犯案畫面曝
新港奉天宮國運籤出爐！　董事長直呼：難得
川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！
美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國戰機升空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

財經作家：台灣政府財政體質越來越好　3要素讓負債佔比下降

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

與林森北路有關？　立法院表決「響鈴7分鐘」真正原因曝

初四不休息！到宜蘭合體陳琬惠　柯文哲還要開輔選會議

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

一騎上癮！陳宥丞愛上騎單車　力推民眾過年台北空城出門騎車

大甲鎮瀾宮抽國運籤「撥亂反正」　卓榮泰：台灣不要亂就不用撥

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

財經作家：台灣政府財政體質越來越好　3要素讓負債佔比下降

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

與林森北路有關？　立法院表決「響鈴7分鐘」真正原因曝

初四不休息！到宜蘭合體陳琬惠　柯文哲還要開輔選會議

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

2025年底最熱門政治話題TOP 10曝光　賴清德排第三、聲量達44萬筆

一騎上癮！陳宥丞愛上騎單車　力推民眾過年台北空城出門騎車

大甲鎮瀾宮抽國運籤「撥亂反正」　卓榮泰：台灣不要亂就不用撥

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

「衝浪系」法鬥帶妹帥炸海邊　眾人看呆：這平衡感太強

日外務大臣強調台海和平極為重要　外交部：彰顯與日繁榮安全密不可分

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

阿嬤一轉身車門反鎖！3歲孫困車內驚魂5分鐘…內埔警火速解圍

新的一年開始試試「低刺激早晨」　起床第一小時換來整天腦袋清醒

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰與未來

陸男放鞭炮釀右眼破裂…恐將摘除眼球　他哭喊：怎面對5月大女兒

遛狗疑未牽繩出事！法鬥對戰羅威那　男主「揮杖護犬」下場曝

2026財運怎麼開？占卜師揭秘「最強招財心法」：學會這5招讓你農曆年後運勢大爆發！

西班牙朋友一見面直接罵XX娘！？

政治熱門新聞

憂預算斷炊！486先生曝曾想捐3億助造潛艦　綠委證實

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

初選爆冷擊敗黃國昌金釵　陳彥廷開粉專了！形象照、參選動機曝光

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

為何北捷地圖「北方不一定在上」？德國在台協會超困惑　網曝貼心設計

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

綠議員貼「賴清德春聯」遭破壞　怒公布黑衣男犯案畫面：報警處理

韓國瑜昔戰王世堅影片瘋傳　李佳芬：還來不及生氣就覺得怎那麼好笑

習近平施壓！美對台軍售恐卡關　綠委憂：無自保決心美何必得罪中

白宮帳號將台灣與中國並列還秀國旗　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

更多熱門

相關新聞

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

總統遭嘔吐噴濺　廖大乙：國運恐不佳

總統賴清德大年初二（18日）前往台灣祀典武廟發放福袋時，由於祀典武廟主委因感染諾羅病毒身體不適，在活動中忍不住嘔吐，噴濺到賴的左手及肩膀。民俗專家廖大乙憂心直言，今年國運恐怕不佳。

賴清德喊麥克風卡大隻　陳其邁綜藝魂大爆發

賴清德喊麥克風卡大隻　陳其邁綜藝魂大爆發

賴清德被嘔吐物噴到　醫：含億萬顆諾羅病毒

賴清德被嘔吐物噴到　醫：含億萬顆諾羅病毒

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

陳柯另類同框！賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安曝「清德宗弦外之音」

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安曝「清德宗弦外之音」

關鍵字：

政治聲量排行財政收支禁止小紅書賴清德

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面