找大咖助攻！徐欣瑩合體蔣萬安拜年　喊話2026「萬事安欣」　

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選激烈，受到外界矚目。爭取黨內提名的立委徐欣瑩不僅在過年期間釋出立委王鴻薇、羅智強力挺的影片，更在18日貼出與台北市長蔣萬安合體拜年影片，兩人在影片中不僅互相稱讚對方，更一同喊出2026「萬事安欣」、「瑩」向幸福，徐欣瑩也強調，這展現台北市、新竹縣強強聯手的氣勢，更傳達蔣市長「正藍挺正派」的鄭重推薦之意。

徐欣瑩18日貼出與蔣萬安合體影片，「各位客家鄉親大家好，我是台北市長蔣萬安」，蔣萬安先以流利的客語向新竹鄉親打招呼，隨後表示很開心能與台灣第一位衛星測量女博士徐欣瑩委員一同拜年，並手持徐欣瑩印製的春聯，祝福鄉親「天官賜福、欣欣向榮」。

影片中，徐欣瑩也介紹蔣萬安是最認真打拚、最專業的市長，很高興能與蔣市長一起拜年，也拿著蔣市長馬年春聯「今馬熊讚」道賀新春吉祥。兩人最後一同喊出2026「萬」事「安」「欣」、「瑩」向幸福，展現台北市、新竹縣強強聯手的氣勢。

徐欣瑩表示，很高興能與蔣萬安市長聯袂拜年，尤其蔣市長流利客語令人驚艷，而蔣市長做為國民黨「正藍軍」重要政治人物，絕對希望國民黨在各地都能提出最強最正派的候選人。

徐欣瑩表示，她也恭喜台北市政府與輝達海外總部完成簽約，日前她已提出「雙AI政策」以及「AI科技產業廊道」，都需要與包含台北市的「北桃竹竹苗」等縣市攜手合作，期望未來以台灣產業永續發展與市民共同福祉為先，共同為台灣科技產業下一世代的革新發展做好準備。

▼新竹縣長參選人、立委徐欣瑩，和台北市長蔣萬安聯袂向新竹鄉親拜年，徐欣瑩強調傳達「正藍挺正派」鄭重推薦之意。（圖／徐欣瑩提供）