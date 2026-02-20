分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

▲韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。（合成圖／記者李毓康、湯興漢、林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026、2028大選備受矚目，學者鈕則勳今(20日)分析，藍營原本極可能定於一尊的台中市長盧秀燕能量仍強，但黨內可能挑戰者已漸浮上檯面，包括台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文。他也分析這4人優缺點，直言「盧蔣競合、韓鄭伺機而動」，2028藍營四強爭鋒，已然揭開序幕。

鈕則勳表示，離2028仍有一段時間，但藍營內部可能人選的競逐生態似已經起了巧妙的變化，原本極可能定於一尊的台中市長盧秀燕能量雖仍強，但黨內可能挑戰者已漸浮上檯面；除了抗綠能力最強、且現在還有輝達簽約加持的台北市長蔣萬安外，立法院長韓國瑜以院長的戰略高度持續仰望，國民黨主席鄭麗文插旗主席戰略要地，雖未明講，但顯然也有進取之心。

鈕則勳認為，綜觀現今態勢，盧蔣競合關係或會愈來愈明顯，韓鄭已據戰略高地，只要能控制變數，也有一搏機會。

針對盧秀燕，鈕則勳表示，即便歷經豬瘟事件，但滿意度又穩坐六成，凸顯其政績仍然紮實，況且市長做滿任期，較易擺脫之前韓國瑜與侯友宜任期未滿就參選總統而落敗的魔咒，而且在禿子、漢子都選過總統後，照排也要輪到燕子了！

鈕則勳認為，只是盧秀燕的抗綠火力較不穩定，針對一些敏感的政治議題、如兩岸，她則不常表態，故議題設定的能力及對關鍵議題論述的深度，應是盧要和賴清德對決的當務之急。

針對蔣萬安，鈕則勳分析，再看抗綠火力滿滿的蔣萬安，其能量與規格已能呼應藍軍支持者對重返執政的期待，加上政績明顯，輝達簽約後更如虎添翼；對於藍軍目前較弱勢的兩岸議題，蔣萬安也在綠營嚴格的審核下連續舉辦雙城論壇，更熟稔了兩岸議題的互動操作。

鈕則勳直言，到2028年即便第二任沒有做滿，甚至蔣也可能認為時機尚未成熟，但以蔣萬安的政績、人設的強化與支持者的期待，就算參與競逐，仍然有其合理性，特別是盧秀燕在攻擊火力及議題論述仍和支持者期待有落差的話，盧蔣競合的競爭面勢必將被放大解讀。

至於韓國瑜，鈕則勳認為，仍是藍軍政治魅力與議題操作能力最強及政府職位最高者，立法院長的戰略地位也讓韓國瑜有進可攻、退可守的彈性；只是韓已經選過一次敗北，要再選一次恐怕要有很強的正當性，才能說服盧秀燕的支持者，況且以上次落敗的原因來看，要如何深化韓對各種政策內容的專業度，也是韓國瑜欲挺進總統路必須補強的

針對鄭麗文，鈕則勳強調，鄭麗文把握了盧秀燕不選主席的良機，順勢進取了黨主席之戰略高地，掌握黨機器後，便有以小搏大的潛能，更能有機會和盧、蔣、韓博弈，特別是盧秀燕重啟國共論壇，直切兩岸議題作為自己的主軸定位，雖在綠營掌控社會氛圍下有一定風險，但只要能順勢攻破綠營的「抗中牌」，且在年底選舉中穩住藍軍原本盤面，能量勢必拉高！

但鈕則勳也提醒，鄭麗文的風險則是並未有百里候治理經驗，聚焦兩岸議題的雙面刃效應仍存在，還有年底選舉的檢驗，要如何控制變數，都是得面臨的考驗，總之，2028藍營四強爭鋒，已然揭開序幕，精彩可期。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）