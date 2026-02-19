山豬窟掩埋場大火濃煙3小時撲滅　蔣萬安：無毒但有異味

▲北市山豬窟垃圾掩埋場初三大火。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

位於南港區南深路80號的山豬窟掩埋場，今（19）日清晨5時19分時起火，消防局立即前往撲滅火勢；北市環保局也提醒附近民眾，儘量避免外出並關緊門窗，若要外出請配戴口罩。經過約3小時的處置後，火勢在上午8點30分左右撲滅。市長蔣萬安說，起火地點多暫置大型廢棄傢俱，基本上排放濃煙無毒，但會有異味；他也再次提醒雙北5行政區的民眾，出門要留意空氣狀況、配戴口罩。

北市環保局上午表示，透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍， 影響區域為台北市文山區及南港區，以及新北市新店區及深坑區。目前南港測站的空氣品質為普通等級，環保局將持續進行空品監測。

台北市災害防救辦公室除已跨區通報新北市外，環保局也提醒附近民眾儘量避免外出並關緊門窗，如需外出，請配戴口罩做好自我防護。此外，仍值農曆春節連假期間，加上今日天氣好轉，民眾如欲至上述區域景點走春出遊，如聞到異味請勿驚慌，建議佩戴口罩。做好自我防護。

蔣萬安說，第一時間消防局、環保局就緊急應變處理，早上8點30分左右就將火勢撲滅。這次發生的火災是在南港山豬窟掩埋場，也就是農曆年前大家大掃除、暫置各項大型廢棄傢俱的地方，所以基本上排放濃煙是無毒但是會有異味，因此北市府發佈訊息特別再次提醒，包括文山區、南港區以及新北市深坑、新店、中和的民眾，如果外出，特別留意空氣狀況，以及配戴口罩。

▲台北市長蔣萬安大年初三宮廟走春。（圖／記者陳家祥攝）