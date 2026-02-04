網美遊戲場1天2傷！女溜滑梯手骨折...國中生斷腳　控縣府拒賠償

▲鄧姓女國中生(左)與劉小姐(右)皆因溜滑梯骨折。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山標誌性景點「天空遊戲場」，以夢幻Tiffany藍和雲朵、灰面鷲鷹設計聞名，作為2025台灣設計展亮點，耗資6000萬、歷時半年打造，去年雙十連假風光開放。然而，這座被寄予厚望的親子遊憩空間，營運不久即傳出嚴重受傷事故。時隔115天，受傷民眾出面指控彰化縣政府處理消極，理賠態度反覆，最終僅願負擔醫療費的2成，迫使傷者走上漫長且艱難的國賠之路。

▲溜滑梯因造成受傷目前正在整修中。（圖／民眾提供）

去年10月12日，劉小姐於傍晚時分在「天空遊戲場」使用溜滑梯，滑下時因速度過快，落地無法站穩，以手撐地導致橈骨骨折，必須手術治療。她於社群媒體發文後，才驚覺同一天竟有一名國中女學生也因玩溜滑梯，造成腳踝骨折送醫。劉小姐手術後，縣府雖於10月17日到府慰問，承諾會以「公共意外責任險」處理，並表示醫療費用「實支實付」，但後續發展卻令她心寒。

劉小姐因手部骨折無法工作，生計陷入困境，她主動詢問有無生活津貼等補償，承辦科長僅回覆「瞭解一下」便無下文。經多次主動聯繫，雙方於今年1月9日當面協商，保險理賠員卻稱「主要責任在傷者自身」，僅願賠償醫療費用的2至3成，且需向上請示，結果劉小姐事後返回現場，發現溜滑梯正在施工加長緩衝區，質疑「如果設施本來就安全，為何需要事後改善？」

▲劉小姐溜滑梯骨折受傷至今仍未康復。（圖／民眾提供）

1月15日，縣府城觀處正式告知，理賠金額確定僅為醫療費的3成，其餘損失不予理賠，並建議她「自行申請國賠」。此說法與最初承諾大相逕庭。劉小姐轉向民意信箱及縣議會陳情，結果城觀處回覆，仍是要她走國賠程序，讓她感覺如同被踢皮球。

如今事發已超過三個月，劉小姐手傷仍無法完全康復，需要每週復健，她說，傷口長達6-7公分，肌肉筋膜緊繃，連騎車、睡覺都疼痛難耐，嚴重影響生活與工作。她氣憤表示，縣府後續皆需家屬苦苦追問，且理賠金額與實際損失差距巨大，毫無誠意。

▲環海國際法律事務所長廖國竣。（圖／民眾提供）

另一起案件的鄧姓國中生家屬也出面控訴，鄧生腳傷醫療費已逾8萬，且因螺絲斷裂體內，預計9月還需第三次手術。家屬不滿縣府僅帶水果探病，並將責任推給保險公司。保險公司同樣以「使用者未注意」為由，暗示僅賠2至3成（約2至3萬元），連醫療耗材費都無法給付，家屬完全無法接受。

針對此案，環海國際法律事務所長廖國竣律師指出，依《國家賠償法》第3條，公共設施因設置或管理有欠缺導致傷害，國家即應負賠償責任，且不以有過失為前提。他強調：「本件事故後緊急加長緩衝區，這本身就是一個重要的間接證據，證明該設施原本就存在一定的危險性。」

▲縣府城觀處城觀處副處長林豊翔說明。（圖／民眾提供）

縣府回應說明全文：

有關劉小姐於114年10月12日在天空遊戲場溜滑梯受傷事件，本府於114年10月17日從網路得知消息後，於第一時間至劉小姐住家表達關心，立即聯繫保險公司啟動理賠程序，並向劉小姐說明考量到傷勢還在復原中，安心靜養，爰建議等療程告一段落後，再彙整醫療收據與診斷證明書，協助向保險公司申請理賠。

劉小姐於115年1月9日到縣府與保險公司詳談理賠內容，欲爭取25萬賠償金額(其中醫療費6萬3千多、其餘為工作損失三個月、精神慰問金…等)，因公共意外責任險理賠金額仍需依事故原因的責任成數來賠償，本府將持續與保險公司爭取及溝通醫療費用之理賠。

至於劉小姐針對工作損失及精神慰問金等部分，因未提供薪資收入相關證明，保險公司並無法認列；目前劉小姐已向本府申請國賠程序中，本府將協助劉小姐於國賠程序之審查說明。

另依據中華民國國家標準-公共兒童遊戲場設備規範，滑梯滑出段長度應為28公分以上，本工程完成的滑出段為135公分，已符合規定。日前再增加為245公分，以讓民眾遊憩更安心。