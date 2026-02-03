出獄半年狂偷38案！功德箱也不放過...還吸毒開車　殯葬男判9年

▲台中一名從事殯葬業吳男毒駕，偷遍彰雲及南投犯下共39起竊盜案判處應執行9年。（示意圖／資料照，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中從事殯葬業的46歲吳姓男子因缺錢花用，短短5個月內，於中彰投等地區瘋狂犯案，接連竊取機車、破壞宮廟功德箱盜取香油錢，甚至吸毒後騎車上路，共犯下38起竊盜案及1起毒駕案，平均4天犯下1案，分別判處3至10個月不等刑期後，近日彰化地方法院判決，合併應執行有期徒刑9年。

根據判決書，吳姓男子自112年7月至11月間，在彰化、雲林、南投等地，密集犯下多達39起案件。其犯罪手法多元，除了以徒手或砂輪機破壞宮廟功德箱竊取香油錢外，更鎖定路邊機車行竊。甚至曾與同夥共乘偷來的微型電動二輪車，途中為了「升級」代步工具，見路邊停放機車便直接下手，並將原車隨意棄置，行徑猖狂。

此外，吳男於去年10月間，在施用第二級毒品甲基安非他命後，仍騎乘機車上路，因另案竊盜被警方查獲，經尿液檢驗，其毒品代謝物濃度超標，再涉毒駕公共危險罪。

法院審理發現，吳男前科累累，過去就曾因竊盜、毒品等案件，經法院合併定應執行刑6年，並於2023年1月才縮短刑期執行完畢。未料他出獄後不知悔改，再度犯下大量案件。

彰化地院法官審酌吳男所犯的1項毒駕罪及38項竊盜罪，各罪分別宣告3至10月不等的有期徒刑。法官考量其犯罪情節、時間密集度、犯後態度，以及對其施以矯正的必要性，裁定合併應執行有期徒刑9年。全案仍可上訴。