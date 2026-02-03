　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出獄半年狂偷38案！功德箱也不放過...還吸毒開車　殯葬男判9年

▲台中一名從事殯葬業吳男毒駕，偷遍彰雲及南投犯下共39起竊盜案判處應執行9年。（示意圖／資料照，警方提供）

▲台中一名從事殯葬業吳男毒駕，偷遍彰雲及南投犯下共39起竊盜案判處應執行9年。（示意圖／資料照，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中從事殯葬業的46歲吳姓男子因缺錢花用，短短5個月內，於中彰投等地區瘋狂犯案，接連竊取機車、破壞宮廟功德箱盜取香油錢，甚至吸毒後騎車上路，共犯下38起竊盜案及1起毒駕案，平均4天犯下1案，分別判處3至10個月不等刑期後，近日彰化地方法院判決，合併應執行有期徒刑9年。

根據判決書，吳姓男子自112年7月至11月間，在彰化、雲林、南投等地，密集犯下多達39起案件。其犯罪手法多元，除了以徒手或砂輪機破壞宮廟功德箱竊取香油錢外，更鎖定路邊機車行竊。甚至曾與同夥共乘偷來的微型電動二輪車，途中為了「升級」代步工具，見路邊停放機車便直接下手，並將原車隨意棄置，行徑猖狂。

此外，吳男於去年10月間，在施用第二級毒品甲基安非他命後，仍騎乘機車上路，因另案竊盜被警方查獲，經尿液檢驗，其毒品代謝物濃度超標，再涉毒駕公共危險罪。

法院審理發現，吳男前科累累，過去就曾因竊盜、毒品等案件，經法院合併定應執行刑6年，並於2023年1月才縮短刑期執行完畢。未料他出獄後不知悔改，再度犯下大量案件。

彰化地院法官審酌吳男所犯的1項毒駕罪及38項竊盜罪，各罪分別宣告3至10月不等的有期徒刑。法官考量其犯罪情節、時間密集度、犯後態度，以及對其施以矯正的必要性，裁定合併應執行有期徒刑9年。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

出國掃貨轉手慘了！賣乳液、化妝品最高罰百萬　高雄去年抓一堆

快訊／現場畫面曝！國1台南段小客車撞聯結車　34歲男駕駛慘亡

「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告

獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

金門尚義機場安檢人員有鷹眼　行李藏「針頭+吸食器」毒蟲露餡

神明面前詐財！澎湖男假冒城隍廟員工　站功德箱旁向信眾索香油錢

快訊／政大學霸遭丟包台64慘死　Bolt司機遭限制出境+電子監控

11歲女童猝死！隔天1家7口送醫　高大成：都是一氧化碳中毒

出獄半年狂偷38案！功德箱也不放過...還吸毒開車　殯葬男判9年

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

出國掃貨轉手慘了！賣乳液、化妝品最高罰百萬　高雄去年抓一堆

快訊／現場畫面曝！國1台南段小客車撞聯結車　34歲男駕駛慘亡

「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告

獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

金門尚義機場安檢人員有鷹眼　行李藏「針頭+吸食器」毒蟲露餡

神明面前詐財！澎湖男假冒城隍廟員工　站功德箱旁向信眾索香油錢

快訊／政大學霸遭丟包台64慘死　Bolt司機遭限制出境+電子監控

11歲女童猝死！隔天1家7口送醫　高大成：都是一氧化碳中毒

出獄半年狂偷38案！功德箱也不放過...還吸毒開車　殯葬男判9年

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

【看到快閃！】新北寶林路「恐怖彎道」瓦斯車7天內連撞2車

社會熱門新聞

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

勇救老夫妻竟遭惡徒反告　男大生嘆：台灣法律就是這樣

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

狼繼父性侵578次　二審改判11年半

即／嘉義聯結車撞進早餐店　3人受傷送醫

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

即／39歲男走斑馬線被撞死　奪命黑車再撞爛6機車

台積電工程師「廁所裝針孔」　偷拍妻子閨蜜

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

即／男倒家門口！路人發現已屍僵亡

更多熱門

相關新聞

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

彰化縣議會議長謝典霖近期動作頻頻，不但與網紅合作，公開位於溪州鄉、佔地約700坪的家族豪宅內部裝潢，引發「炫富」爭議，更意外掀起與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的「姊弟角力」政治風暴。連謝家掌門人謝新隆都忍不住嘆道：「兩個都太急了！」

即／鹿港今尾牙夜「送肉粽」路線一次看

即／鹿港今尾牙夜「送肉粽」路線一次看

當車手1個月騙35人　合計判47年10月

當車手1個月騙35人　合計判47年10月

謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」被問怎有錢買？

謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」被問怎有錢買？

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

關鍵字：

彰化南投雲林殯葬偷竊香油錢毒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面