快訊／生人迴避！鹿港今尾牙夜「送肉粽」　完整路線一次看

記者唐詠絮／彰化報導

今天是農曆12月16日尾牙，網路傳出一張鹿港鎮將舉行「送肉粽」送煞公告，對此，當地里長證實，今天（3日）深夜「子時」將舉行送煞儀式，並公布完整路線，呼籲民眾在時段內盡量避開行經路線，以免「沖煞」。

根據彰化踢爆網「送煞公告」，儀式將於2月3日（星期二）晚間11點至11點30分（子時） 舉行。公告中特別附上簡易路線圖示，隊伍將從草港巷的事發地點出發。

▲彰化鹿港今晚送肉粽。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

依序行經：慶安街→台17線（鹿草路四段）往西→至鹿草路四段205巷100弄路口左轉往南→直行至排水溝後右轉→沿排水溝北岸向西→行至舊洋厝仔溪至濱海路→右轉西行過高架橋，最終送至崙尾南段海堤後儀式完成，里長請鄉親「非必要請勿在外逗留」，迴避送煞隊伍行經路線。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的民間宗教儀式，正式名稱為「送煞」或「送吊煞」，目的在於將上吊輕生者的煞氣，透過科儀繩索與法器，一路引導至海邊或河流出海口送走，以達「亡者安息，生者安心」之效。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995