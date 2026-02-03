「謝家白宮」掀波！謝衣鳯、謝典霖內戰　掌門人嘆：2人都太急了

▲謝衣鳯及謝典霖的父親謝新隆(左3)。（圖／翻攝自二林仁和宮）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典霖近期動作頻頻，不但與網紅合作，公開位於溪州鄉、佔地約700坪的家族豪宅內部裝潢，引發「炫富」爭議，更意外掀起與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的「姊弟角力」政治風暴。連謝家掌門人謝新隆都忍不住嘆道：「兩個都太急了！」

謝典霖日前與網紅「億百豪森」合作，公開其中一棟約140坪、被戲稱為「謝家白宮」的豪宅內部。影片展示挑高的室內籃球場、大型恆溫酒櫃、家庭劇院及視聽室等設施，奢華擺設引發網路熱議。

▲▼謝典林（霖）豪宅開箱引起討論。（圖／翻攝IG／billion.haoson）

對此，謝典霖在影片中解釋，因父親經營建設公司，建材能以成本價取得，加上鄉下土地價格不高，他自認房產價值「在台北就像是一般人的家庭」。此言一出，反而激起更多議論。強調自己「不偷不搶」，開箱只是為滿足外界好奇、杜絕不實傳言，並直言「我又沒有要選縣長」。然而，此舉已被地方解讀為鞏固議長地位、牽制姊姊縣長之路的起手式。

然而，這部開箱影片的政治效應迅速延燒。謝典霖的親姊、已表態爭取國民黨2026彰化縣長提名的立委謝衣鳯，第一時間急忙切割，稱這是弟弟的「個人行為」，與自己的縣長選舉完全無關。地方政壇普遍解讀，謝典林此舉是為自己連任議長鋪路，並藉此展現地方實力，形同對姊姊的縣長之路投下變數。

▲彰化縣議長謝典霖已表態不選縣長。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

對於子女間的角力浮上檯面，謝家大家長、人稱「謝董」的謝新隆今（3日）接受媒體訪問時語氣顯得無奈。對於謝典林公開豪宅，他先說「孩子都大了，已經公開就公開了」，被問到姊弟兩人一個要選縣長、一個要拚議長連任，是否感到頭痛？謝新隆直言：「兩個都太急了。」他更透露，家族內部對於「到底要選縣長還是議長」，「都還沒有確定」。此話一出，如同為這場政治世家的接班佈局增添變數。