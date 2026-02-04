「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

▲外配妻害怕地震返回家鄉不回台灣，人夫只好訴請離婚。（示意圖／pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子與越南籍女子視訊交往，結婚後妻子因不適應台灣生活、害怕地震，需奉養家鄉娘家父母等因素，雙方觀念產生嚴重落差，去年4月離境返回越南後，便明白表示「不回來了」，自此失聯。丈夫心碎訴請離婚。彰化地方法院審理後認為，婚姻已無維持可能，判准離婚。

依據判決書，原告主張，兩人於2023年3月在國外結婚，並於同年11月間在台灣完成結婚登記。然而，婚後生活並不順遂。

被告於2024年4月10日離境返回越南後，就拒回台灣，原因是不適應台灣生活、害怕地震，且須奉養家鄉父母，雙方因觀念不合產生裂痕。人夫表示，妻子回娘家後，馬上就提出離婚要求，顯示婚姻已出現無法挽回的「重大破綻」，因此依《民法》第1052條第2項規定，向法院訴請離婚。

遠距戀愛結婚難維持

審理過程中，越南籍人妻並未出庭應訊，也未提出任何書面聲明，法官只能傳喚人夫的家人出庭作證。證人指出，被告離台的主因是遇到台灣地震，她在家鄉的母親擔心其安危，要求她返家。起初家人還體諒，並希望她回鄉期間順便考取機車駕照。未料，被告回去後便以「駕照還沒考過」等理由一再拖延歸期，最後甚至透過介紹人傳話，明確表示「不回來了」、「擺明就是不要了」。

證人透露，兩人婚前主要靠視訊交往，實際相處時間不長，妻子在台期間多數時間在親戚家工作，僅週末回家，生活看似正常，但最終仍因無法適應而選擇離婚。

法院判准離婚

法院審理，婚姻是以夫妻共同生活、誠摯相愛為基礎，需要雙方互信、互諒、互敬。被告婚後因細故返回娘家，不僅長期未歸，更主動表明無意返台維持婚姻。這導致兩造長期分居，未再有實質共同生活。法官認定，雙方的婚姻關係中，原本賴以維持的誠摯情感已然蕩然無存，依法請求離婚，為有理由，准許原告與被告離婚。