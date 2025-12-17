嘉義湖美夜市回來了！空間攤商全面升級　千人排隊瘋搶消費券

▲嘉義湖美夜市昨日重新開業，現場湧入大批民眾 。（圖／李子祥提供）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義市湖美夜市今年7月遭受丹娜絲颱風重創，停業4個多月後，昨(16)日晚間終於重新開業。現場湧入大量民眾，擠滿整個夜市。為刺激買氣，管理單位特別從晚間6點起，每整點發放500份、每份200元的消費券，連續3小時共1500份，吸引民眾冒著寒風排隊，現場熱鬧非凡。

▲大批民眾擠爆現場 。（圖／民眾提供）

今年7月，湖美夜市因颱風受損被迫暫停營業進行整修。停業期間，管理單位投入資源進行全面改善，不僅優化夜市空間與停車動線，還整合攤商陣容，希望以經典夜市小吃帶動觀光熱潮，重振民眾信心。攤位種類豐富，從傳統古早味到異國風味應有盡有。

昨重新開業首日，空拍畫面顯示整體空間與動線較先前明顯優化。管理單位此次大手筆，於晚間6點開始到9點，每小時發放500張200元消費券，總價值達30萬元，就是要讓民眾爽吃爽買。有家庭為了拿消費券全員出動，排隊排了一兩個小時，現場人潮擠得水洩不通，過往的熱鬧景象重現。

管理單位表示，湖美夜市是極具潛力的觀光據點，希望藉由全面升級與回歸，展現夜市強大生命力與獨特魅力，將此地打造成嘉義地區夜間休閒娛樂的新地標。